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Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:54
черное море
ввс сша
военно-морские силы сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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черное море
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Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков
5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Экипаж российского истребителя Су-27 последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.
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черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша

Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

19:52 05.08.2020 (обновлено: 19:54 05.08.2020)
8977
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем.
Запись была сделана из кабины Су-27. Российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к стратегическому самолету-разведчику RC-135 ВВС США и самолету базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Отмечается, что российские военные не допустили нарушения государственных границ.
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Черное мореВВС СШАВоенно-морские силы СШАСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
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