https://ria.ru/20200805/1575420207.html
Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:52
2020-08-05T19:54
черное море
ввс сша
военно-морские силы сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков
5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.
Экипаж российского истребителя Су-27 последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.
2020-08-05T19:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша