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В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар
На северо-востоке ОАЭ в промышленной зоне эмирата Аджман вспыхнул крупный пожар на рынке, сообщила эмиратская газета "Аль-Халидж". РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:51
2020-08-05T21:33
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РИА Новости
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ДУБАЙ, 5 авг — РИА Новости.
На северо-востоке ОАЭ
в промышленной зоне эмирата Аджман вспыхнул крупный пожар на рынке, сообщила эмиратская газета "Аль-Халидж"
.
Пожарные расчеты службы гражданской обороны пытаются бороться с огнем.
Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы, где заметно, как высоко в небо поднимаются черные клубы густого дыма от сильного возгорания на большой площади.
Сильные пожары нередки в ОАЭ в летнее время, когда температура воздуха в дневное время поднимается выше 50 градусов.