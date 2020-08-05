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Помпео предложил помощь Ливану после взрыва в порту
Госсекретарь США Майк Помпео переговорил по телефону с премьером Ливана Хасаном Диабом и предложил помощь после взрыва в Бейруте, сообщил в письменном заявлении РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:17
майк помпео
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РИА Новости
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353
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майк помпео, вашингтон (город), бейрут, ливан, в мире

Помпео предложил помощь Ливану после взрыва в порту

19:50 05.08.2020 (обновлено: 20:17 05.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео переговорил по телефону с премьером Ливана Хасаном Диабом и предложил помощь после взрыва в Бейруте, сообщил в письменном заявлении госдеп.

"Госсекретарь подтвердил наше твердое намерение помочь ливанскому народу, который имеет дело с последствиями этого ужасного происшествия", - говорится в заявлении госдепартамента.

Последствия взрыва в порту Бейрута, сделанные с российского спутника дистанционного зондирования Земли Канопус-В
Вчера, 18:42
"Роскосмос" показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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Майк ПомпеоВашингтон (город)БейрутЛиванВ мире
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