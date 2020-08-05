https://ria.ru/20200805/1575420155.html
Помпео предложил помощь Ливану после взрыва в порту
Госсекретарь США Майк Помпео переговорил по телефону с премьером Ливана Хасаном Диабом и предложил помощь после взрыва в Бейруте, сообщил в письменном заявлении РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:50
2020-08-05T20:17
майк помпео
вашингтон (город)
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575417245.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:257:2729:1792_1400x0_80_0_0_80f50c7d2a9d2c8a12e5087c335489d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, вашингтон (город), бейрут, ливан, в мире