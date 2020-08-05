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Новости Подмосковья
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Карту "Стрелка" снова можно пополнять наличными
Подмосковный минтранс рассказал, что жители и гости региона могут пополнять баланс транспортный карты "Стрелка" наличными без комиссии. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
московская область (подмосковье)

Карту "Стрелка" снова можно пополнять наличными

19:49 05.08.2020
92
© РИА Новости / Валерий МельниковАвтоматы по продаже билетов на пригородные поезда
Автоматы по продаже билетов на пригородные поезда
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подмосковный минтранс рассказал, что жители и гости региона могут пополнять баланс транспортный карты "Стрелка" наличными без комиссии. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что изменения в законодательстве (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение электронных кошельков наличными, не распространяются на транспортные карты "Стрелка".
Пополнение доступно в пригородных кассах ОАО "ЦППК" и ОАО "МТ ППК", кассах и автостанциях АО "Мострансавто", а также в отделениях ФГУП "Почта России" в Подмосковье.
С полным списком способов пополнения как наличным, так и безналичным способом, можно ознакомиться на портале.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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