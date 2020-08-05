https://ria.ru/20200805/1575420125.html
Карту "Стрелка" снова можно пополнять наличными
Подмосковный минтранс рассказал, что жители и гости региона могут пополнять баланс транспортный карты "Стрелка" наличными без комиссии. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:49
2020-08-05T19:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)