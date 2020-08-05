Карту "Стрелка" снова можно пополнять наличными

Отмечается, что изменения в законодательстве (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение электронных кошельков наличными, не распространяются на транспортные карты "Стрелка".

Пополнение доступно в пригородных кассах ОАО "ЦППК" и ОАО "МТ ППК", кассах и автостанциях АО "Мострансавто", а также в отделениях ФГУП "Почта России" в Подмосковье.