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Трибунал перенес вынесение решения по делу Харири из-за событий в Бейруте
Вынесение вердикта по делу об убийстве бывшего премьера Ливана Саада Харири, который погиб в результате теракта в Бейруте 14 февраля 2005 года, перенесено на 18 РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:02
взрыв в бейруте
саад харири
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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взрыв в бейруте, саад харири, гаага, бейрут, ливан, в мире

Трибунал перенес вынесение решения по делу Харири из-за событий в Бейруте

20:00 05.08.2020 (обновлено: 20:02 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вынесение вердикта по делу об убийстве бывшего премьера Ливана Саада Харири, который погиб в результате теракта в Бейруте 14 февраля 2005 года, перенесено на 18 августа из-за трагических событий в Бейруте, сообщает специальный трибунал по Ливану в Гааге.
Окончательный вердикт спецтрибунала по делу об убийстве Харири должен был быть объявлен 7 августа.
"Специальный трибунал по Ливану (STL) глубоко опечален и шокирован трагическими событиями, потрясшими вчера Ливан. Трибунал выражает солидарность с ливанским народом в это трудное время", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте трибунала.
Отмечается, что в связи с этим было опубликовано постановление о переносе вынесения решения по делу Харири, которое было запланировано на пятницу, 7 августа.
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"Это было сделано из уважения к бесчисленным жертвам разрушительного взрыва, потрясшего Бейрут 4 августа, и трехдневного общественного траура в Ливане. Решение будет вынесено во вторник, 18 августа 2020 года, в 11.00", - подчеркнули в суде.
Специальный трибунал в Гааге был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН. Работа трибунала в Ливане оценивается неоднозначно. Сын убитого премьера, бывший глава правительства Саад Харири во вторник заявил, что 7 августа для сторонников его суннитской партии "Мусотакбаль" будет днем "справедливости во имя Ливана", когда объявят имена преступников. С другой стороны, ряд ливанских политиков считают расследование по убийству Харири-старшего политизированным и направленным против шиитского движения "Хезболлах". Ранее основным фигурантом в деле был член шиитского движения - Амин Бадреддин, который погиб в ходе боевых действий в Сирии.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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