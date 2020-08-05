Трибунал перенес вынесение решения по делу Харири из-за событий в Бейруте

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вынесение вердикта по делу об убийстве бывшего премьера Вынесение вердикта по делу об убийстве бывшего премьера Ливана Саада Харири , который погиб в результате теракта в Бейруте 14 февраля 2005 года, перенесено на 18 августа из-за трагических событий в Бейруте, сообщает специальный трибунал по Ливану в Гааге

Окончательный вердикт спецтрибунала по делу об убийстве Харири должен был быть объявлен 7 августа.

"Специальный трибунал по Ливану (STL) глубоко опечален и шокирован трагическими событиями, потрясшими вчера Ливан. Трибунал выражает солидарность с ливанским народом в это трудное время", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте трибунала.

Отмечается, что в связи с этим было опубликовано постановление о переносе вынесения решения по делу Харири, которое было запланировано на пятницу, 7 августа.

"Это было сделано из уважения к бесчисленным жертвам разрушительного взрыва, потрясшего Бейрут 4 августа, и трехдневного общественного траура в Ливане. Решение будет вынесено во вторник, 18 августа 2020 года, в 11.00", - подчеркнули в суде.

Специальный трибунал в Гааге был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН . Работа трибунала в Ливане оценивается неоднозначно. Сын убитого премьера, бывший глава правительства Саад Харири во вторник заявил, что 7 августа для сторонников его суннитской партии "Мусотакбаль" будет днем "справедливости во имя Ливана", когда объявят имена преступников. С другой стороны, ряд ливанских политиков считают расследование по убийству Харири-старшего политизированным и направленным против шиитского движения " Хезболлах ". Ранее основным фигурантом в деле был член шиитского движения - Амин Бадреддин, который погиб в ходе боевых действий в Сирии

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.