https://ria.ru/20200805/1575420024.html
Трибунал перенес вынесение решения по делу Харири из-за событий в Бейруте
Вынесение вердикта по делу об убийстве бывшего премьера Ливана Саада Харири, который погиб в результате теракта в Бейруте 14 февраля 2005 года, перенесено на 18 РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:00
2020-08-05T20:02
взрыв в бейруте
саад харири
гаага
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395065_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_e76d721f414a35b38564e309a3209dd9.jpg
https://ria.ru/20200728/1575053878.html
гаага
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.
Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек.
Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-05T20:00
true
PT1M31S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395065_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_e76d721f414a35b38564e309a3209dd9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395065_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_0a84a4084d3d533c6921903a048a737d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395065_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_ba6e9feafba909d724e913368350d728.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, саад харири, гаага, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Вынесение вердикта по делу об убийстве бывшего премьера Ливана Саада Харири
, который погиб в результате теракта в Бейруте
14 февраля 2005 года, перенесено на 18 августа из-за трагических событий в Бейруте, сообщает специальный трибунал по Ливану в Гааге
.
Окончательный вердикт спецтрибунала по делу об убийстве Харири должен был быть объявлен 7 августа.
"Специальный трибунал по Ливану (STL) глубоко опечален и шокирован трагическими событиями, потрясшими вчера Ливан. Трибунал выражает солидарность с ливанским народом в это трудное время", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте трибунала.
Отмечается, что в связи с этим было опубликовано постановление о переносе вынесения решения по делу Харири, которое было запланировано на пятницу, 7 августа.
"Это было сделано из уважения к бесчисленным жертвам разрушительного взрыва, потрясшего Бейрут 4 августа, и трехдневного общественного траура в Ливане. Решение будет вынесено во вторник, 18 августа 2020 года, в 11.00", - подчеркнули в суде.
Специальный трибунал в Гааге был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН
. Работа трибунала в Ливане оценивается неоднозначно. Сын убитого премьера, бывший глава правительства Саад Харири во вторник заявил, что 7 августа для сторонников его суннитской партии "Мусотакбаль" будет днем "справедливости во имя Ливана", когда объявят имена преступников. С другой стороны, ряд ливанских политиков считают расследование по убийству Харири-старшего политизированным и направленным против шиитского движения "Хезболлах
". Ранее основным фигурантом в деле был член шиитского движения - Амин Бадреддин, который погиб в ходе боевых действий в Сирии
.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.