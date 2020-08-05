https://ria.ru/20200805/1575420001.html
В здании Центробанка возник пожар
Возгорание на площади 0,2 квадратных метра возникло из-за короткого замыкания в здании Центрального банка РФ в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:48
2020-08-05T20:14
центральный банк рф (цб рф)
москва
происшествия
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), москва, происшествия