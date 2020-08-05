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В здании Центробанка возник пожар
Возгорание на площади 0,2 квадратных метра возникло из-за короткого замыкания в здании Центрального банка РФ в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:14
центральный банк рф (цб рф)
москва
происшествия
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
центральный банк рф (цб рф), москва, происшествия

В здании Центробанка возник пожар

19:48 05.08.2020 (обновлено: 20:14 05.08.2020)
2232
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возгорание на площади 0,2 квадратных метра возникло из-за короткого замыкания в здании Центрального банка РФ в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"ЦАО, улица Брянский Пост, дом 8 строение 1 – Центральный банк РФ – происходило короткое замыкание светильника в шахте грузового лифта с последующим загоранием на площади 0,2 квадратных метра. Ликвидировано самозатуханием", - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что здание покинуло 50 человек. Пострадавших нет.
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