В Тбилиси не видят связи между взрывом в Бейруте и Грузией

"Попытки связывать с Грузией взрыв в бейрутском порту лишены всяческих оснований. Нитрат аммония на протяжении многих лет является одним из экспортных продуктов Грузии и ежегодно в больших объемах выходит на международные рынки, но перевозка груза, разработка и технологии склада являются компетенциями принимающего государства, а не экспортирующего. Кроме этого, подчеркивается, что груз перевезен в 2013 году, а инцидент с хранением товара произошел в 2020-м", - сказано в заявлении пресс-службы Агентства, которое получило РИА Новости.