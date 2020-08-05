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В Тбилиси не видят связи между взрывом в Бейруте и Грузией
Агентство морского транспорта Грузии сообщает, что в 2013 году корабль из Батуми действительно перевозил нитрат аммония в Мозамбик, но любая попытка связать... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:47
взрывы в бейруте
грузия
ливан
в мире
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взрывы в бейруте, грузия, ливан, в мире

В Тбилиси не видят связи между взрывом в Бейруте и Грузией

19:47 05.08.2020
1968
© РИА Новости / Бесик Пипия / Перейти в фотобанкМорской порт в Батуми
Морской порт в Батуми
© РИА Новости / Бесик Пипия
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Агентство морского транспорта Грузии сообщает, что в 2013 году корабль из Батуми действительно перевозил нитрат аммония в Мозамбик, но любая попытка связать взрыв в Бейруте с грузинской стороной лишена всяких оснований.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
Ранее, по данным ливанского телеканала LBCI, Высший совет по обороне Ливана объявил на заседании, что взорвавшиеся 2750 тонн аммония являются материалами, которые были конфискованы в 2014 году с зарегистрированного в Молдавии сухогруза Rhosus, направлявшегося в Африку и пострадавшего от повреждений в процессе перемещения.
Также ранее сообщалось, что судно работало на линии Батуми - Мозамбик.

"Попытки связывать с Грузией взрыв в бейрутском порту лишены всяческих оснований. Нитрат аммония на протяжении многих лет является одним из экспортных продуктов Грузии и ежегодно в больших объемах выходит на международные рынки, но перевозка груза, разработка и технологии склада являются компетенциями принимающего государства, а не экспортирующего. Кроме этого, подчеркивается, что груз перевезен в 2013 году, а инцидент с хранением товара произошел в 2020-м", - сказано в заявлении пресс-службы Агентства, которое получило РИА Новости.

В Агентстве отметили, что причиной взрыва в бейрутском порту официальные лица назвали факты грубого нарушения правил хранения нитрата аммония в большом количестве.
"Данное вещество попало в бейрутский порт следующим путем: в 2013 году, в сентябре, государственной инспекцией ливанского портового контроля был задержан корабль Rhosus под молдавским флагом. Данный корабль транспортировал 2750 тонн нитрата аммония из Грузии (батумский порт) в Мозамбик (порт Бейра)",- сказано в заявлении.
Последствия взрыва в порту Бейрута, сделанные с российского спутника дистанционного зондирования Земли Канопус-В
Вчера, 19:11
До и после. Появились спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
8202216
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Взрывы в БейрутеГрузияЛиванВ мире
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