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Глава МВД Ливана опроверг сообщения об израильских самолетах над Бейрутом
Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком циркулирующие в соцсетях сообщения о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом в порту... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:40
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353
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израиль, взрыв в бейруте, мвд ливана, бейрут, ливан, в мире

Глава МВД Ливана опроверг сообщения об израильских самолетах над Бейрутом

19:31 05.08.2020 (обновлено: 19:40 05.08.2020)
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© AP Photo / Hussein MallaПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком циркулирующие в соцсетях сообщения о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом в порту ливанской столицы.
"Это просто называется фейковые новости", - сказал Фахми, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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4 августа, 23:19
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ИзраильВзрыв в БейрутеМВД ЛиванаБейрутЛиванВ мире
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