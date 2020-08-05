https://ria.ru/20200805/1575419409.html
Глава МВД Ливана опроверг сообщения об израильских самолетах над Бейрутом
Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком циркулирующие в соцсетях сообщения о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом в порту... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:31
2020-08-05T19:40
израиль
взрыв в бейруте
мвд ливана
бейрут
ливан
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, взрыв в бейруте, мвд ливана, бейрут, ливан, в мире