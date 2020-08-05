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Оператор "Северного потока — 2" опроверг сообщения о новом трубоукладчике
Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", назвала спекуляцией новости об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:30
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
украина
в мире
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, украина, в мире

Оператор "Северного потока — 2" опроверг сообщения о новом трубоукладчике

19:26 05.08.2020 (обновлено: 19:30 05.08.2020)
19080
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода "Северный поток-2"
 Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", назвала спекуляцией новости об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Мы знаем о спекуляциях относительно возможностей по укладке газопровода. Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно", - заявили журналистам в пресс-службе компании.
Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток — 2" с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран - логистическую базу "Северного потока — 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие - граждане Великобритании, России, Украины и Италии - готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".
Возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" является использование трубоукладчика "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который сейчас находится в порту Мукран. Еще одним кандидатом считается якорная баржа "Фортуна", которая на данный момент стоит в немецком порту Росток.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Вчера, 18:12
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
77910425
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РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАУкраинаВ мире
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