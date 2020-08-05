Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575419083.html
Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США
Сфера ответственности Центрального банка России должна, как и сейчас, касаться обеспечения финансовой стабильности, он не не следит за тем, чтобы российские... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:25
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152423/82/1524238223_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2cc590f3131a03b76af4ae6965cc1ba5.jpg
https://ria.ru/20200713/1574279873.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152423/82/1524238223_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2cc590f3131a03b76af4ae6965cc1ba5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152423/82/1524238223_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_db70e45a48af68d1ef04d540086bbdcf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152423/82/1524238223_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_0c4fc88a64550887f09f1f6f9834f3c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

19:25 05.08.2020
141
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сфера ответственности Центрального банка России должна, как и сейчас, касаться обеспечения финансовой стабильности, он не не следит за тем, чтобы российские банки соблюдали санкционное законодательство, заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
Авен прокомментировал РБК слова российского миллиардера Олега Дерипаски, высказавшего в своем Telegram-канале мнение, что ЦБ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали.
"Мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов. Центральный банк не имеет никакого отношения к соблюдению банками тех или иных требований. Никакого давления или отслеживания нашей деятельности в соответствии с санкционным режимом Центральный банк не ведет. Мы принимаем эти решения из собственных соображений. Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами (с банками, где есть корреспондентские счета, прежде всего в долларах)", - сказал Авен изданию.
По его мнению, "вся экономическая история очень отчетливо и однозначно показывает, что независимость Центрального банка — важнейшее условие нормального экономического развития".
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-список) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
Альфа-банк
13 июля, 15:09
Альфа-Банк и МШУ Сколково запустят образовательную программу
100000
Обсудить 0
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Программу газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы дополнят
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ
Рыбоперерабатывающий комбинат
Власти Ленобласти поддержат производителей рыбной продукции региона
Смартфон
США ужесточают политику против китайских приложений и компаний связи
Российские рубли
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата проверила собственное исполнение бюджета за 2019 год
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Новые флагманские смартфоны Samsung
Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" опроверг сообщения о новом трубоукладчике
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Район Эминёню в Стамбуле
Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Турцию
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Эксперт спрогнозировал итог переговоров "Газпрома" с владельцем "Фортуны"
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Вышка связи
Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния