Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сфера ответственности Центрального банка России должна, как и сейчас, касаться обеспечения финансовой стабильности, он не не следит за тем, чтобы российские банки соблюдали санкционное законодательство, заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
Авен прокомментировал РБК слова российского миллиардера Олега Дерипаски, высказавшего в своем Telegram-канале мнение, что ЦБ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали.
"Мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов. Центральный банк не имеет никакого отношения к соблюдению банками тех или иных требований. Никакого давления или отслеживания нашей деятельности в соответствии с санкционным режимом Центральный банк не ведет. Мы принимаем эти решения из собственных соображений. Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами (с банками, где есть корреспондентские счета, прежде всего в долларах)", - сказал Авен изданию.
По его мнению, "вся экономическая история очень отчетливо и однозначно показывает, что независимость Центрального банка — важнейшее условие нормального экономического развития".
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-список) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.