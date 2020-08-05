Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

"Мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов. Центральный банк не имеет никакого отношения к соблюдению банками тех или иных требований. Никакого давления или отслеживания нашей деятельности в соответствии с санкционным режимом Центральный банк не ведет. Мы принимаем эти решения из собственных соображений. Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами (с банками, где есть корреспондентские счета, прежде всего в долларах)", - сказал Авен изданию.