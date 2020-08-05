Свободные выборы под угрозой из-за действий Лукашенко, заявили в Берлине

"Федеральное правительство выступает за справедливые и свободные выборы во всем мире и за соблюдение демократических стандартов. Федеральное правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье. Действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободны выборов", - заявила представительница правительства.