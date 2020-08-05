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Свободные выборы под угрозой из-за действий Лукашенко, заявили в Берлине
Правительство ФРГ внимательно следит за президентскими выборами в Белоруссии, считает, что действия борющегося за переизбрание президента Александра Лукашенко... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:24
александр лукашенко
правительство германии
берлин (город)
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575418447.html
Так его, по сусалам.
20
Почему-то в Германии фрау Меркель не уступает свое место блогерам, их женам, актерам или комикам) Фрау, это двойные стандарты, или не?)
19
14
берлин (город)
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, правительство германии, берлин (город), в мире

Свободные выборы под угрозой из-за действий Лукашенко, заявили в Берлине

19:24 05.08.2020
5471
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ внимательно следит за президентскими выборами в Белоруссии, считает, что действия борющегося за переизбрание президента Александра Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают справедливым и свободным выборам, сообщили РИА Новости в кабмине Германии.
"Федеральное правительство выступает за справедливые и свободные выборы во всем мире и за соблюдение демократических стандартов. Федеральное правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье. Действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободны выборов", - заявила представительница правительства.
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Она добавила, что в кабмине сожалеют о том, что Минск не пригласил представителей ОБСЕ наблюдать за выборами. "Федеральное правительство призывает политическое руководство Белоруссии к тому, чтобы права людей в стране на свободу выражения мнения уважались и обеспечивались, особенно в рамках президентских выборов", - добавила собеседница агентства.
874462316
Обсудить 14
Александр ЛукашенкоПравительство ГерманииБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Так его, по сусалам.
5 августа, 19:32
nakιs Kamakιs
1620002
Почему-то в Германии фрау Меркель не уступает свое место блогерам, их женам, актерам или комикам) Фрау, это двойные стандарты, или не?)
5 августа, 19:47
Андрей Синявин
1340002
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