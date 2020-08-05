Маронитский патриарх призвал создать фонд международной помощи Ливану

РИМ, 5 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Патриарх Антиохии и всего Леванта, президент Ассамблеи католических патриархов и епископов Ливана, кардинал Бешар Бутрос Раи обратился ко всем странам мира с просьбой немедленно помочь в спасении Бейрута и создать под эгидой Патриарх Антиохии и всего Леванта, президент Ассамблеи католических патриархов и епископов Ливана, кардинал Бешар Бутрос Раи обратился ко всем странам мира с просьбой немедленно помочь в спасении Бейрута и создать под эгидой ООН специальный фонд для распоряжения международной помощью.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.

"Бейрут – разоренный город, это катастрофа… Это сцена войны без войны. Разрушение и опустошение на всех улицах, во всех кварталах, домах. Десятки людей погибли, тысячи – ранены. Разрушены больницы, храмы, учреждения, гостиницы, магазины, государственные и частные здания. Сотни семей остались без крова", - написал маронитский патриарх в послании, которое он передал католическому информагентству Sir.

Бутрос Раи отметил, что трагедия произошла в момент, когда "государство находится в ситуации финансово-экономического банкротства, которое делает его неспособным справиться с этой катастрофой", а "народ Ливана живет в бедности и нищете".

Патриарх поблагодарил все государства, уже выразившие готовность оказать помощь Ливану, и призвал братские и дружественные страны, великие державы, а также ООН "немедленно оказать необходимую помощь, чтобы спасти Бейрут". Он также предложил создать "фонд под контролем ООН", чтобы распоряжаться международной помощью.