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Маронитский патриарх призвал создать фонд международной помощи Ливану
Патриарх Антиохии и всего Леванта, президент Ассамблеи католических патриархов и епископов Ливана, кардинал Бешар Бутрос Раи обратился ко всем странам мира с... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:22
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взрывы в бейруте, оон, бейрут, ливан, в мире

Маронитский патриарх призвал создать фонд международной помощи Ливану

19:22 05.08.2020
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© РИА Новости . Михаил АлаеддинПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
РИМ, 5 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Патриарх Антиохии и всего Леванта, президент Ассамблеи католических патриархов и епископов Ливана, кардинал Бешар Бутрос Раи обратился ко всем странам мира с просьбой немедленно помочь в спасении Бейрута и создать под эгидой ООН специальный фонд для распоряжения международной помощью.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.

"Бейрут – разоренный город, это катастрофа… Это сцена войны без войны. Разрушение и опустошение на всех улицах, во всех кварталах, домах. Десятки людей погибли, тысячи – ранены. Разрушены больницы, храмы, учреждения, гостиницы, магазины, государственные и частные здания. Сотни семей остались без крова", - написал маронитский патриарх в послании, которое он передал католическому информагентству Sir.

Бутрос Раи отметил, что трагедия произошла в момент, когда "государство находится в ситуации финансово-экономического банкротства, которое делает его неспособным справиться с этой катастрофой", а "народ Ливана живет в бедности и нищете".
Патриарх поблагодарил все государства, уже выразившие готовность оказать помощь Ливану, и призвал братские и дружественные страны, великие державы, а также ООН "немедленно оказать необходимую помощь, чтобы спасти Бейрут". Он также предложил создать "фонд под контролем ООН", чтобы распоряжаться международной помощью.
"Обращаюсь ко всем вам, государства мира, потому что знаю, что вы любите Ливан и ответите на этот призыв. Я знаю, как вы хотите, чтобы Ливан вновь обрел свою историческую роль на службе человечеству, демократии и миру на Ближнем Востоке и в мире", - подчеркнул Бутрос Раи.
Последствия взрыва в Бейруте
Вчера, 19:15
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 135
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