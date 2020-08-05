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Победители всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" получили награды
Церемония награждения победителей онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:20
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, общество

Победители всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" получили награды

19:14 05.08.2020 (обновлено: 19:20 05.08.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Церемония награждения победителей онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – состоялась 5 августа.
В течение месяца более 6000 специалистов в сфере анализа больших данных и машинного обучения решали задачи коммерческих и государственных организаций. Онлайн-чемпионат стал финальным мероприятием летнего IT-марафона, включающего в себя также два командных соревнования.
С 25 июня по 25 июля специалисты со всей страны создавали решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа. Все задачи связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, искусственный интеллект.
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"Всего участники создали 4415 работающих решений. Призовой фонд в 2 миллиона рублей и возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" получили 75 человек – по 25 в каждой из трех номинаций. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.
Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке госкорпорации "Росатом", АО "Газпромбанк", Ассоциации больших данных, ПАО "Ростелеком". Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.
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