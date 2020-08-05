Победители всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" получили награды

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Церемония награждения победителей онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы Церемония награждения победителей онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – состоялась 5 августа.

В течение месяца более 6000 специалистов в сфере анализа больших данных и машинного обучения решали задачи коммерческих и государственных организаций. Онлайн-чемпионат стал финальным мероприятием летнего IT-марафона, включающего в себя также два командных соревнования.

С 25 июня по 25 июля специалисты со всей страны создавали решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа. Все задачи связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, искусственный интеллект.

"Всего участники создали 4415 работающих решений. Призовой фонд в 2 миллиона рублей и возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" получили 75 человек – по 25 в каждой из трех номинаций. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.