Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
В Nord Stream 2 AG напомнили, что 25 июня управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда отклонило заявку о пересмотре разрешения для проекта.
Вчера, 11:13Сказано в эфиреАрендатор "Фортуны" отказался достраивать "Севпоток-2". Что дальше?Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна" заявил, что не намерен участвовать в работах по укладке "Северного потока-2" в Балтийском море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Ранее Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" из-за "новых научных данных" по выделению метана.
Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.
Накануне стало известно, что апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства, разрешившего использовать судна с якорным позиционированием для строительства газопровода. Таким образом, с 5 августа оператор может возобновить работы.