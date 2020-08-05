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Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:10
северный поток — 2
германия
дания
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575399979.html
СП-2 будет достроен!!!!!!
64
Действительно. Столько времени прошло, как стройка идет, а они только подали иск. Оператору пора точку поставить по приему исков, а то так можно столетиями подавать иски. То экологи подадут иск, то проктологи....
31
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германия
дания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, германия, дания, экономика

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

19:10 05.08.2020
21460
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
В Nord Stream 2 AG напомнили, что 25 июня управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда отклонило заявку о пересмотре разрешения для проекта.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Вчера, 11:13Сказано в эфире
Арендатор "Фортуны" отказался достраивать "Севпоток-2". Что дальше?Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна" заявил, что не намерен участвовать в работах по укладке "Северного потока-2" в Балтийском море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Ранее Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" из-за "новых научных данных" по выделению метана.
Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.
Фортуна обязательно улыбнется Северному потоку-2
Вчера, 13:58Актуально
Фортуна обязательно улыбнется "Северному потоку-2"
Накануне стало известно, что апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства, разрешившего использовать судна с якорным позиционированием для строительства газопровода. Таким образом, с 5 августа оператор может возобновить работы.
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Обсудить 11
Северный поток — 2ГерманияДанияЭкономика
Популярные комментарии
СП-2 будет достроен!!!!!!
5 августа, 19:17
Арсений Новиков
401301010
Действительно. Столько времени прошло, как стройка идет, а они только подали иск. Оператору пора точку поставить по приему исков, а то так можно столетиями подавать иски. То экологи подадут иск, то проктологи....
5 августа, 20:12
Николай Калюжный
17120002
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