Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Арендатор "Фортуны" отказался достраивать "Севпоток-2". Что дальше? Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна" заявил, что не намерен участвовать в работах по укладке "Северного потока-2" в Балтийском море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.