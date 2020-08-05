Правительство Германии приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

"Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской", - заявила представительница правительства.

Она добавила, что в силу близости даты голосования - выборы пройдут в воскресенье - правительство не будет детально комментировать высказывания Тихановской.