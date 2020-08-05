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Правительство Германии приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель, прозвучавший в интервью немецкой... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:08
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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Пусть Меркель ЦИКу разрешит вебкамеры за счёт избирателей на участках поставить, как они и просили. А то у Лукашенко от слова КАМЕРА волосы дыбом и сразу озираться начинает, под столом, под табуретками что то ищет со словами: Ну где же они, ещё 170 должно быть где то.
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О, я-я, ми будем вам хорошо помогать.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Правительство Германии приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

19:08 05.08.2020
15780
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель, прозвучавший в интервью немецкой прессе, сообщили РИА Новости в кабмине Германии.
Ранее Тихановская в интервью газете Bild призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет "войны", а хочет справедливых выборов.
"Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской", - заявила представительница правительства.
Она добавила, что в силу близости даты голосования - выборы пройдут в воскресенье - правительство не будет детально комментировать высказывания Тихановской.
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Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть Меркель ЦИКу разрешит вебкамеры за счёт избирателей на участках поставить, как они и просили. А то у Лукашенко от слова КАМЕРА волосы дыбом и сразу озираться начинает, под столом, под табуретками что то ищет со словами: Ну где же они, ещё 170 должно быть где то.
5 августа, 21:33
ВМВлади Мир С.
232910017
О, я-я, ми будем вам хорошо помогать.
5 августа, 19:10
Фёдор Сергеев
21340302
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