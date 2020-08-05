https://ria.ru/20200805/1575418447.html
Правительство Германии приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель, прозвучавший в интервью немецкой... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:08
2020-08-05T19:08
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840848_0:0:2844:1601_1400x0_80_0_0_f41415a566fb8cee0e4441465792d729.jpg
https://ria.ru/20200805/1575413062.html
Влади Мир С.
Пусть Меркель ЦИКу разрешит вебкамеры за счёт избирателей на участках поставить, как они и просили. А то у Лукашенко от слова КАМЕРА волосы дыбом и сразу озираться начинает, под столом, под табуретками что то ищет со словами: Ну где же они, ещё 170 должно быть где то.
70
Фёдор Сергеев
О, я-я, ми будем вам хорошо помогать.
60
19
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840848_0:0:2844:1601_1400x0_80_0_0_f41415a566fb8cee0e4441465792d729.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840848_83:0:2814:2048_1400x0_80_0_0_a6c7d3861a622cb2d0077830a18a0227.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840848_424:0:2472:2048_1400x0_80_0_0_2ed81a6248bcead3e952ddc2b2096afd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире