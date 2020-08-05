https://ria.ru/20200805/1575418375.html
Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
Российские военные над нейтральными водами Черного моря зафиксировали две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:08
2020-08-06T04:34
россия
rc-135u
черное море
ввс сша
военно-морские силы сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
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15
россия
черное море
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, rc-135u, черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире