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Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
Российские военные над нейтральными водами Черного моря зафиксировали две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T04:34
россия
rc-135u
черное море
ввс сша
военно-морские силы сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
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черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, rc-135u, черное море, ввс сша, военно-морские силы сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

19:08 05.08.2020 (обновлено: 04:34 06.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27
Самолет Су-27
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные над нейтральными водами Черного моря зафиксировали две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе, сообщили в Министерстве обороны.
"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — добавили в ведомстве.
Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков
Вчера, 19:52
Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео
Экипаж российского военного борта опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.
После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
"Нарушения государственной границы России американскими самолетами-разведчиками не допущено", — заключили в Минобороны.
О подобном инциденте над Черным морем оборонное ведомство сообщало 31 июля. Тогда поднятый в небо Су-27 опознал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.
Нарушения границы также не произошло.
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РоссияRC-135UЧерное мореВВС СШАВоенно-морские силы СШАСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
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