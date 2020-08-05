Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь в Поморье отметил 500-летие

"Сегодня поистине уникальное событие. 500 лет назад преподобный Антоний пришел и основал здесь монастырь, который на столетия стал символом православного духа не только Русского Севера, но и всей страны. Приятно, что православные традиции возрождаются. Сегодня освятили главный колокол монастыря, благовест, который будет призывать людей на начало службы. И мне кажется, это еще и символ того, что мы начинаем новое исчисление истории Сийской обители", – привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посетившего монастырь.