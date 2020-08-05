Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь в Поморье отметил 500-летие

АРХАНГЕЛЬСК, 5 авг - РИА Новости. В Свято-Троицком Антониево-Сийском монастырье, расположенном в Холмогорском районе Архангельской области, прошли торжественные мероприятия, посвященные 500-летию обители, сообщает пресс-служба правительства региона.
Праздник начался с прибытия в монастырь участников межрегионального туристического фестиваля "К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги", которые доставили резную икону с изображением преподобных Сергия Радонежского, Александра Ошевенского, Антония Сийского, Кирилла Белозерского и Пахомия Кенского.
После Божественной литургии в Свято-Троицком соборе, которую возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, состоялся чин освящения главного колокола – благовестника. Вскоре двухтонный колокол будет водружен на звонницу, чем завершится ее полное восстановление.
"Сегодня поистине уникальное событие. 500 лет назад преподобный Антоний пришел и основал здесь монастырь, который на столетия стал символом православного духа не только Русского Севера, но и всей страны. Приятно, что православные традиции возрождаются. Сегодня освятили главный колокол монастыря, благовест, который будет призывать людей на начало службы. И мне кажется, это еще и символ того, что мы начинаем новое исчисление истории Сийской обители", – привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, посетившего монастырь.
Завершился праздник праздничным колокольным звоном в исполнении лучшего звонаря России Владимира Петровского и экскурсией по монастырю.
Торжества, посвященные юбилею обители, продлятся на протяжении всего 2020 года.
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь расположен в 160 километрах от Архангельска, в Холмогорском районе на полуострове Большого Михайлова озера. В XVI-XVII веках монастырь являлся одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера. В XX веке он разделил участь большинства обителей России. Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Русской православной церкви. Ансамбль монастыря: Троицкий собор, Благовещенская и Сергиевская церкви – объекты культурного наследия народов России.