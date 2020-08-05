https://ria.ru/20200805/1575418238.html
Уткин раскрыл подробности жизни на яхте Абрамовича
Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал на своем YouTube-канале, как побывал в гостях на яхте бизнесмена Романа Абрамовича. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:06
2020-08-05T19:09
василий уткин
роман абрамович
португалия
общество
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Make Yellowstone Great Again
Пусть яхты Абрамовича почаще заходят в порт Бейрута
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португалия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий уткин, роман абрамович, португалия, общество
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости
. Спортивный комментатор Василий Уткин
рассказал на своем YouTube-канале
, как побывал в гостях на яхте бизнесмена Романа Абрамовича
.
По его словам, это произошло летом 2004 года в Португалии
во время Чемпионата мира по футболу. Абрамович жил на двух яхтах, или "лодках", как называл их миллиардер.
Уткин заявил, что пребывание на яхте было очень похоже на "дачную жизнь" — с утра люди обсуждают, что у них будет на обед.
"А вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом. Кажется, они собираются варить уху", — описал он типичный разговор на яхте.
Комментатор отметил, что на "лодках" Абрамовича по выходным бывало много гостей. Так, в один из дней на ужин прилетал Свен-Йоран Эрикссон, бывший в то время тренером сборной Англии.
Уткин добавил, что все гости на яхтах общались с бизнесменом достаточно близко и "в ироничной, но вежливой" манере. По словам комментатора, у самого Абрамовича чувство юмора "гораздо выше среднего".
Как заметил Уткин, иногда на яхтах была довольно простая "домашняя еда" и "не супердорогое вино".