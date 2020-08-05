Уткин раскрыл подробности жизни на яхте Абрамовича

По его словам, это произошло летом 2004 года в Португалии во время Чемпионата мира по футболу. Абрамович жил на двух яхтах, или "лодках", как называл их миллиардер.

Уткин заявил, что пребывание на яхте было очень похоже на "дачную жизнь" — с утра люди обсуждают, что у них будет на обед.

"А вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом. Кажется, они собираются варить уху", — описал он типичный разговор на яхте.

Комментатор отметил, что на "лодках" Абрамовича по выходным бывало много гостей. Так, в один из дней на ужин прилетал Свен-Йоран Эрикссон, бывший в то время тренером сборной Англии.

Уткин добавил, что все гости на яхтах общались с бизнесменом достаточно близко и "в ироничной, но вежливой" манере. По словам комментатора, у самого Абрамовича чувство юмора "гораздо выше среднего".