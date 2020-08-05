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В США продолжился скандал с увольнением генинспектора Госдепа
Скандал с увольнением генерального инспектора госдепартамента Стива Линика продолжился в среду с уходом его сменщика Стивена Экарда, сообщило издание Hill. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:00
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60
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дональд трамп, государственный департамент сша, сша, в мире

В США продолжился скандал с увольнением генинспектора Госдепа

19:00 05.08.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Скандал с увольнением генерального инспектора госдепартамента Стива Линика продолжился в среду с уходом его сменщика Стивена Экарда, сообщило издание Hill.
Генеральный инспектор — независимый чиновник в американских министерствах, который контролирует выполнение законов и правил руководством министерства.
Экард, бывший и.о. генинспектора, ушел после трех месяцев работы и вернется в частный сектор. В мае он сменил Линика, которого уволил президент Дональд Трамп. Экард также покидает пост директора офиса по иностранным миссиям, который он возглавлял по совместительству.
Демократы в конгрессе подозревают Трампа в том, что увольнение Линика было местью за его действия в ходе расследования по импичменту Трампа и за расследования, который Линик мог вести в отношении госсекретаря Майка Помпео. Сообщалось, что Линик усматривал потенциальные нарушения в том, как Помпео продвигал многомиллиардную оборонную сделку с Саудовской Аравией в обход конгресса, и в том, что Помпео и его жена могли пользоваться государственными средствами для личных нужд.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
18 мая, 05:00
СМИ выяснили, чем занимался уволенный инспектор Госдепа
9281011
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Дональд ТрампГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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