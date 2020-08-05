Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская компания Американская компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса

"Johnson&Johnson сегодня объявила, что ее фармацевтические компании Janssen вступили в соглашение с правительством США о крупномасштабном внутреннем производстве и поставке в США 100 миллионов доз экспериментальной вакцины, созданной Janssen, против SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

Отмечается, что Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) вместе с министерством обороны страны выделят более одного миллиарда долларов на реализацию этого соглашения.

Johnson&Johnson ранее объявила, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Генеральный директор компании Пол Стоффелс заявил, что первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. В конечном итоге компания намерена произвести более 1 миллиарда доз.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.