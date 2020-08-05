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Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19
Американская компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:56
коронавирус covid-19
johnson & johnson
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353
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, москва, сша, в мире

Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19

18:56 05.08.2020
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© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mel Evans
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американская компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса.
"Johnson&Johnson сегодня объявила, что ее фармацевтические компании Janssen вступили в соглашение с правительством США о крупномасштабном внутреннем производстве и поставке в США 100 миллионов доз экспериментальной вакцины, созданной Janssen, против SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.
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Отмечается, что Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) вместе с министерством обороны страны выделят более одного миллиарда долларов на реализацию этого соглашения.
Johnson&Johnson ранее объявила, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Генеральный директор компании Пол Стоффелс заявил, что первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. В конечном итоге компания намерена произвести более 1 миллиарда доз.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Johnson & JohnsonМоскваСШАВ мире
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