https://ria.ru/20200805/1575417813.html
Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19
Американская компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:56
2020-08-05T18:56
коронавирус covid-19
johnson & johnson
москва
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, johnson & johnson, москва, сша, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Американская компания Johnson&Johnson
заключила соглашение с правительством США
на сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса
.
"Johnson&Johnson сегодня объявила, что ее фармацевтические компании Janssen вступили в соглашение с правительством США о крупномасштабном внутреннем производстве и поставке в США 100 миллионов доз экспериментальной вакцины, созданной Janssen, против SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.
Отмечается, что Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) вместе с министерством обороны страны выделят более одного миллиарда долларов на реализацию этого соглашения.
Johnson&Johnson ранее объявила, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Генеральный директор компании Пол Стоффелс заявил, что первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. В конечном итоге компания намерена произвести более 1 миллиарда доз.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.