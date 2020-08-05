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В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:52
взрыв в бейруте
sukhoi superjet 100 (ssj100)
центроспас
ил-76
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
в мире
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МЧС России грузит в самолет машины для оказания помощи в Бейруте
Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне.
2020-08-05T18:52
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взрыв в бейруте, sukhoi superjet 100 (ssj100), центроспас, ил-76, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире

В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России

18:52 05.08.2020
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось о вылете в Ливан транспортного самолета Ил-76 и Superjet 100 с аэромобильным госпиталем, спасателями отряда "Центроспас", оперативной группой и психологами министерства. Всего на борту двух воздушных судов находятся 84 человека и три единицы техники.
"В 18.34 вылетел Ил-76", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на этом самолете планировалось отправить 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19. По данным МЧС, всего пятью рейсами в Бейрут будут направлены порядка 150 человек.
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Взрыв в БейрутеSukhoi Superjet 100 (SSJ100)ЦентроспасИл-76Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиванВ мире
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