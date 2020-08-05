https://ria.ru/20200805/1575417627.html
В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:52
2020-08-05T18:52
взрыв в бейруте
sukhoi superjet 100 (ssj100)
центроспас
ил-76
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
ливан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЧС России грузит в самолет машины для оказания помощи в Бейруте
Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне.
2020-08-05T18:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, sukhoi superjet 100 (ssj100), центроспас, ил-76, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире