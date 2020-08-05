На Ямале задержали подозреваемого в убийстве 11-летней давности в Москве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московская полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве пассажира столичного метро 11 лет назад.

"Установлено, что 28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего в перегоне между станциями "Измайловская" – "Первомайская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена , на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром, нанес последнему ножевое ранение в область брюшной полости. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался", - говорится в сообщении на сайте ГУМВД по Москве

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Сотрудники угрозыска на столичном метрополитене задержали злоумышленника в Ямало-Ненецком автономном округе и доставили в следственные органы.