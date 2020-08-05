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На Ямале задержали подозреваемого в убийстве 11-летней давности в Москве
Московская полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве пассажира столичного метро 11 лет назад. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:08
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московский метрополитен
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, московский метрополитен, происшествия

На Ямале задержали подозреваемого в убийстве 11-летней давности в Москве

18:37 05.08.2020 (обновлено: 19:08 05.08.2020)
2806
© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание
© Depositphotos / Nomadsoul1
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московская полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве пассажира столичного метро 11 лет назад.
"Установлено, что 28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего в перегоне между станциями "Измайловская" – "Первомайская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром, нанес последнему ножевое ранение в область брюшной полости. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался", - говорится в сообщении на сайте ГУМВД по Москве.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Сотрудники угрозыска на столичном метрополитене задержали злоумышленника в Ямало-Ненецком автономном округе и доставили в следственные органы.
Старший помощник главы столичного ГСУ СК Юлия Иванова также сообщила, что в ближайшее время следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 августа, 16:25
В Москве задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности
3501003
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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