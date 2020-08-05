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Патрушев назвал причины роста неофашизма в мире
Нарастание социальных и расовых противоречий, намеренное унижение религиозного достоинства больших групп населения ведут к росту неофашистских проявлений,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:36
исламское государство
ближний восток
прибалтика
николай патрушев
сша
в мире
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РИА Новости
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исламское государство, ближний восток, прибалтика, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев назвал причины роста неофашизма в мире

18:36 05.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нарастание социальных и расовых противоречий, намеренное унижение религиозного достоинства больших групп населения ведут к росту неофашистских проявлений, которые, в свою очередь, поддерживаются творцами "цветных революций", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" Патрушев отметил, что в отличие от Украины и Прибалтики, где неонацистские проявления открыто поддерживаются властями, "в других странах Европы и в целом мира неофашизм в основном воспринимается как маргинальное явление политической жизни". "Но в случае безответственной политики ни одно государство не будет застраховано от возрождения фашизма", - предупредил Патрушев.
"Так, в странах Европы на фоне нарастающих социальных и расовых противоречий вновь заявляют о себе неонацистские и неофашистские движения с антисемитскими и антиэмигрантскими лозунгами", - сказал секретарь Совбеза.
По его словам, интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы, а призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых Запад безосновательно относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства.
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"Идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций", которые навязывают ксенофобские и иные мифы для насильственного смещения легитимных правительств", - сказал Патрушев.
По его словам, проведение США и их союзниками политики "управляемого хаоса" на Ближнем Востоке породило унижение национального и религиозного достоинства больших групп населения, межконфессиональное противостояние.
"Как следствие, после вторжения американцев в Ирак возникла террористическая организация ИГИЛ*. Ее сторонники руководствуются принципами религиозной нетерпимости и фанатичной "войны против всех", что очень близко по сути фашистской идеологии", - отметил Патрушев.
В основе подхода, продвигаемого Россией, лежит формирование нетерпимости к фашистским движениям и их добровольным союзникам, недопущение оправдания и реабилитации нацистских и фашистских злодеяний, подчеркнул Патрушев.
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"Такие преступления в принципе не могут иметь срока давности. Демократическая мировая общественность должна сознавать, к каким кровавым последствиям приводит человеконенавистническая идеология - именно это знание является самой надежной гарантией от повторения подобных событий в будущем. Проводимая государствами культурная и образовательная политика должна быть нацелена на развитие критического мышления, отвергающего любые попытки распространения тоталитарных взглядов и манипулирования этническими мифами", - указал секретарь СБ РФ.
Патрушев подчеркнул важность противодействия попыткам фальсификации истории, которое надо вести на мощной научной базе.
"Это предполагает организацию серьезных научных изысканий, направленных на формирование объективной картины прошлого. Кроме того, необходимо углублять научный диалог в рамках международного академического сообщества, направленный на совместное противостояние историческим вымыслам", - пояснил Патрушев.
"Подобно тому, как в годы войны десятки стран и народов, несмотря на идеологические разногласия, объединились против общего врага, сегодня их наследники должны выступить единым фронтом, не допустив возрождение фашизма и нацизма в современном мире", - резюмировал он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Исламское государствоБлижний ВостокПрибалтикаНиколай ПатрушевСШАВ мире
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