https://ria.ru/20200805/1575416788.html
СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ в YouTube
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратится в Google в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ, сообщил РИА Новости глава Совета... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:34
2020-08-05T18:36
россия
телеканал царьград
валерий фадеев
константин малофеев
youtube
google
общество
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россия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/145964/49/1459644925_0:164:3032:1869_1400x0_80_0_0_195f5215af316fe526757c6193c021de.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, телеканал царьград, валерий фадеев, константин малофеев, youtube, google, общество
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратится в Google
в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ, сообщил РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев
.
Ранее YouTube
заблокировал аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград"
, информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24".
"Мы планируем направить обращения в Google, чтобы разъяснили, в чем дело, почему блокируются российские средства массовой информации, размещаемые на платформе YouTube", - сказал Фадеев.
По его словам, это не единственные российские СМИ, которые были заблокированы видеохостингом, однако в данном случае, во-первых, практически уничтожен весь их архив, а, во-вторых, нет содержательных ответов от данной платформы.
"И так очень сложно взаимодействовать с мировым монополистом. У них есть какие-то правила, о нарушении которых они говорят тем, кого они блокируют, но не разъясняют, какие же правила нарушены и что нужно сделать, чтобы эти правила не нарушать. Никакого права на дискуссию и на аргументацию не дается", - пояснил глава Совета.
"Царьград" после блокировки в YouTube заявил о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев
- основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".