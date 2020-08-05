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СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ в YouTube
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратится в Google в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ, сообщил РИА Новости глава Совета... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:36
россия
телеканал царьград
валерий фадеев
константин малофеев
youtube
google
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, телеканал царьград, валерий фадеев, константин малофеев, youtube, google, общество

СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ в YouTube

18:34 05.08.2020 (обновлено: 18:36 05.08.2020)
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© AP Photo / Paul SakumaШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
© AP Photo / Paul Sakuma
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратится в Google в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ, сообщил РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее YouTube заблокировал аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24".
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"Мы планируем направить обращения в Google, чтобы разъяснили, в чем дело, почему блокируются российские средства массовой информации, размещаемые на платформе YouTube", - сказал Фадеев.
По его словам, это не единственные российские СМИ, которые были заблокированы видеохостингом, однако в данном случае, во-первых, практически уничтожен весь их архив, а, во-вторых, нет содержательных ответов от данной платформы.
"И так очень сложно взаимодействовать с мировым монополистом. У них есть какие-то правила, о нарушении которых они говорят тем, кого они блокируют, но не разъясняют, какие же правила нарушены и что нужно сделать, чтобы эти правила не нарушать. Никакого права на дискуссию и на аргументацию не дается", - пояснил глава Совета.
"Царьград" после блокировки в YouTube заявил о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
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