СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ в YouTube

"Мы планируем направить обращения в Google, чтобы разъяснили, в чем дело, почему блокируются российские средства массовой информации, размещаемые на платформе YouTube", - сказал Фадеев.

По его словам, это не единственные российские СМИ, которые были заблокированы видеохостингом, однако в данном случае, во-первых, практически уничтожен весь их архив, а, во-вторых, нет содержательных ответов от данной платформы.

"И так очень сложно взаимодействовать с мировым монополистом. У них есть какие-то правила, о нарушении которых они говорят тем, кого они блокируют, но не разъясняют, какие же правила нарушены и что нужно сделать, чтобы эти правила не нарушать. Никакого права на дискуссию и на аргументацию не дается", - пояснил глава Совета.