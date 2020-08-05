https://ria.ru/20200805/1575416600.html
На Тайване на фоне пандемии стали популярны элитные авиарейсы "в никуда"
Предложенные тайваньскими авиакомпаниями воздушные путешествия "в никуда" набирают популярность из-за закрытых границ и прерванного международного авиасообщения РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:32
2020-08-05T18:32
коронавирус covid-19
тайвань
пекин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тайвань, пекин, в мире
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости.
Предложенные тайваньскими авиакомпаниями воздушные путешествия "в никуда" набирают популярность из-за закрытых границ и прерванного международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса
, сообщает Международное радио Тайваня
.
Тайваньские авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта "Таоюань" и обратно. Самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращаются обратно в аэропорт.
По данным радио, во вторник авиакомпания StarLux Airlines после поступления в продажу билетов за пять минут распродала все 188 мест.
Самолет вылетит 7 августа, пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем полетит в сторону Филиппин
и вернется обратно тем же маршрутом. Пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Цена трехчасового тура составит 4688 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей) за место в эконом-классе.
В связи с высоким спросом авиакомпания планирует повторить тур в будущем.
Тем временем авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа. Самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня.
Авиакомпания China Airlines предлагает специальные детские рейсы для детей в возрасте от шести до десяти лет и их родителей. Детям дадут возможность побывать в роли бортпроводников. Билеты на два рейса – 8 и 15 августа – были распроданы за шесть минут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.