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Мать оставленного на улице в Москве мальчика обвинила в произошедшем отца
Мать оставленного на Студенческой улице в Москве мальчика Клара Тагаева заявила РИА Новости, что в происшествии виноват отец ребенка, но сомневается, что он... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:25
2020-08-05T18:25
москва
происшествия
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РИА Новости
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"Обожаю очень" - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой". По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком.
2020-08-05T18:25
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мать оставленного на Студенческой улице в Москве мальчика Клара Тагаева заявила РИА Новости, что в происшествии виноват отец ребенка, но сомневается, что он сделал это специально.
Ранее сообщалось, что полиция установила предполагаемых родителей мальчика, оставленного в коляске у одного из домов на западе Москвы
.
"Мне полицейские сказали, что муж ребенка оставил", - рассказала агентству женщина.
Она добавила, что у нее с отцом мальчика были семейные проблемы, но не очень серьезные. "У всех такое бывает, и у нас тоже", - добавила Тагаева.
При этом, по ее словам, в тот момент, когда мужчина оставил ребенка на улице, она сама была у тети, а младенец должен был находиться с отцом и бабушкой. С мужем женщина, по ее словам, до этого не ругалась.
"Я не знаю, как это случилось. Он бы никогда его на улице одного не оставил. Я не думаю, что они его специально оставили", - отметила женщина.
Мать мальчика добавила, что ребенка из больницы сможет забрать только завтра.