Мать оставленного на улице в Москве мальчика обвинила в произошедшем отца

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мать оставленного на Студенческой улице в Москве мальчика Клара Тагаева заявила РИА Новости, что в происшествии виноват отец ребенка, но сомневается, что он сделал это специально.

Ранее сообщалось, что полиция установила предполагаемых родителей мальчика, оставленного в коляске у одного из домов на западе Москвы

"Мне полицейские сказали, что муж ребенка оставил", - рассказала агентству женщина.

Она добавила, что у нее с отцом мальчика были семейные проблемы, но не очень серьезные. "У всех такое бывает, и у нас тоже", - добавила Тагаева.

При этом, по ее словам, в тот момент, когда мужчина оставил ребенка на улице, она сама была у тети, а младенец должен был находиться с отцом и бабушкой. С мужем женщина, по ее словам, до этого не ругалась.

"Я не знаю, как это случилось. Он бы никогда его на улице одного не оставил. Я не думаю, что они его специально оставили", - отметила женщина.