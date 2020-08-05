https://ria.ru/20200805/1575415857.html
Адвокат Ефремова заявил, что текст для видеообращения артиста написал он
Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что это он написал текст для видеообращения, в котором актер Михаил Ефремов просит прощения после смертельного ДТП. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:20
2020-08-05T18:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181633_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1f9b001920375fe9b83f229851d589bf.jpg
https://ria.ru/20200805/1575410490.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181633_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1f9b001920375fe9b83f229851d589bf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181633_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_0faee22c18c89d9cbfbedb5f6578eefd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181633_816:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_a749c8f6cd86650a669f75c803f96d2f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия