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Адвокат Ефремова заявил, что текст для видеообращения артиста написал он
Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что это он написал текст для видеообращения, в котором актер Михаил Ефремов просит прощения после смертельного ДТП. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:25
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что текст для видеообращения артиста написал он

18:20 05.08.2020 (обновлено: 18:25 05.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что это он написал текст для видеообращения, в котором актер Михаил Ефремов просит прощения после смертельного ДТП.

"Да, я писал для него текст, это готовил текст для него я", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также пообещал помощь, если "ее примут". Ефремов также заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
В дальнейшем артист изменил позицию по поводу инцидента, заявляя, что он "ничего не помнит".
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