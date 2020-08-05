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Патрушев обвинил власти прибалтийских стран в "выращивании" неонацизма
Власти прибалтийских стран открыто способствуют росту неонацистских настроений в своих государствах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:18
прибалтика
николай патрушев
безопасность
в мире
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прибалтика, николай патрушев, безопасность, в мире

Патрушев обвинил власти прибалтийских стран в "выращивании" неонацизма

18:18 05.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти прибалтийских стран открыто способствуют росту неонацистских настроений в своих государствах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" Патрушев согласился с тезисом о том, что в Прибалтике происходит реинкарнация нацизма. "Причем этому открыто содействуют власти Эстонии, Латвии и Литвы", - подчеркнул секретарь Совбеза.

"Подавление инакомыслия, беззастенчивая пропаганда, лозунги агрессивного националистического содержания создают питательную среду беспрепятственно функционирующим неонацистским движениям. Нет препятствий для систематического проведения маршей легионеров СС, активно навязывается мысль, что эти группировки могут встать на пути надуманному "потенциальному российскому вторжению", - сказал Патрушев.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
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28 января, 15:56
В Минобороны предупредили о росте неонацизма в мире
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ПрибалтикаНиколай ПатрушевБезопасностьВ мире
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