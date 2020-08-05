Дети чиновников поступают наравне со всеми, заявили нижегородские власти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Направление на целевое обучение выдается по конкурсу, дети чиновников участвуют в нем наравне с другими претендентами, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Нижегородской области, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.

Ранее было опубликовано совместное расследование издания "Важные истории", "Новой газеты", студенческого журнала Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл — Россия", согласно которому в ведущие российские вузы принимались на целевое обучение дети чиновников, в том числе сотрудников аппарата правительства Нижегородской области и министерства финансов региона, многие из которых якобы не смогли бы поступить на конкурсной основе.

"Выделение целевых направлений абитуриентам на обучение в организации высшего образования осуществляется на конкурсной основе… При отборе кандидатов на обучение учитываются результаты единого государственного экзамена, участие в общественной жизни образовательной организации, а также потребность в кадрах ходатайствующего органа", - сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По информации пресс-службы, правительство Нижегородской области в лице отдельных органов исполнительной власти выступило заказчиком целевого обучения в Нижегородском университете (ННГУ) имени Лобачевского детей сотрудников регионального минфина Алексея Дедко и Натальи Щепалиной, аппарата правительства региона Татьяны Александровой и Александра Азаева, министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева.

"Все претенденты участвуют в конкурсе на общих основаниях. В частности, Молева Ю.А. (дочь министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева – ред.) и Щепалина А.В. (дочь сотрудницы регионального минфина Натальи Щепалиной – ред.) были кандидатами, имеющими одни из высоких баллов единого государственного экзамена и аттестаты с отличием, дающие дополнительные баллы при поступлении", - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Решение о выделении целевого направления принимается конкурсной комиссией, состав которой утверждается распоряжением правительства Нижегородской области, открытым голосованием членов комиссии простым большинством голосов с привлечением независимых экспертов, пояснили в пресс-службе.

"Средства на обучение претендентов, получающих высшее образование в рамках целевой контрактной подготовки специалистов, из областного бюджета потрачены не были, так как обучение на целевых местах финансируется за счет федерального бюджета в рамках выделенных квот", - отметили в пресс-службе областного правительства.

Ранее в пресс-службе ННГУ имени Лобачевского рассказали РИА Новости, что вуз не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора. Собеседник агентства также подчеркнул, что во время обучения "никаких приоритетов и отдельного отношения к данной категории студентов нет, они обучаются и проходят промежуточные аттестации как обычные студенты на общих основаниях".

Ранее в ВШЭ пояснили, что вуз не имеет информации о родственных связях абитуриентов, поступающих по целевому набору, договор на целевое обучение заключается между абитуриентом и организацией, являющейся заказчиком целевого набора. В пресс-службе РУДН, комментируя ту же публикацию, сообщили, что вузы не имеют прав и полномочий отказать в приеме документов абитуриентам, поступающих на целевое обучение, и выяснять наличие конфликта интересов между заказчиком целевого обучения и гражданином, заключившим договор, без участия вуза.