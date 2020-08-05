Добровинский ответил на обвинение Пашаева в "фальсификации свидетелей"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова . Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский ответил на обвинения в "фальсификации свидетелей" по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова

Ранее защитник актера Эльман Пашаев заявил, что свидетелей, утверждавших, что Ефремов был за рулем своего автомобиля, "специально подготовили". По его словам, их не допрашивали в ходе предварительного расследования, а специально нашли, чтобы они "тыкали пальцами" на актера.

Комментируя эти слова, Добровинский подчеркнул, что подобные "голословные" обвинения должны быть доказаны. Юрист также отметил, что воспринимает заявление Пашаева как позицию самого артиста.

"Все, что говорит защита, — это слова господина Ефремова по определению. Адвокаты и защита не имеют права говорить что-то, не согласовав это со своим доверителем, клиентом, подзащитным и так далее", — приводит его слова RT

Добровинский добавил, что Ефремов уже много раз позволял себе подобные бездоказательные выпады.

"Про 150 миллионов, про 140 миллионов, как мои доверители что-то вымогают. Как, например, было сказано, что они вообще были рады, что Сергей Захаров погиб, — была такая фраза тоже", — указал адвокат.

ДТП с участием Ефремова

Авария произошла вечером 8 июня в центре Москвы . По версии следствия, будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Машина артиста столкнулась с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.

Сегодня в Пресненском суде Москвы начались слушания дела по существу. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, ДНК Ефремова найдена на сработавшей во время аварии подушке безопасности водительского сиденья его джипа, в машине также обнаружили микроскопические следы гашиша.