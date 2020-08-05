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Добровинский ответил на обвинение Пашаева в "фальсификации свидетелей"
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский ответил на обвинения в "фальсификации свидетелей" по делу о смертельном ДТП с участием Михаила... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:22
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
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происшествия
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Добровинский ответил на обвинение Пашаева в "фальсификации свидетелей"

18:15 05.08.2020 (обновлено: 18:22 05.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский ответил на обвинения в "фальсификации свидетелей" по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
Ранее защитник актера Эльман Пашаев заявил, что свидетелей, утверждавших, что Ефремов был за рулем своего автомобиля, "специально подготовили". По его словам, их не допрашивали в ходе предварительного расследования, а специально нашли, чтобы они "тыкали пальцами" на актера.
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
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Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Комментируя эти слова, Добровинский подчеркнул, что подобные "голословные" обвинения должны быть доказаны. Юрист также отметил, что воспринимает заявление Пашаева как позицию самого артиста.
"Все, что говорит защита, — это слова господина Ефремова по определению. Адвокаты и защита не имеют права говорить что-то, не согласовав это со своим доверителем, клиентом, подзащитным и так далее", — приводит его слова RT.
Добровинский добавил, что Ефремов уже много раз позволял себе подобные бездоказательные выпады.
"Про 150 миллионов, про 140 миллионов, как мои доверители что-то вымогают. Как, например, было сказано, что они вообще были рады, что Сергей Захаров погиб, — была такая фраза тоже", — указал адвокат.

ДТП с участием Ефремова

Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Вчера, 11:18
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Авария произошла вечером 8 июня в центре Москвы. По версии следствия, будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Машина артиста столкнулась с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.
В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.
Сегодня в Пресненском суде Москвы начались слушания дела по существу. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, ДНК Ефремова найдена на сработавшей во время аварии подушке безопасности водительского сиденья его джипа, в машине также обнаружили микроскопические следы гашиша.
В суде выступили два сотрудника ДПС. Один из них заявил, что артист был сильно пьян. Другой полицейский отметил, что во время ДТП за рулем джипа находился именно Михаил Ефремов.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
3500013
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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