https://ria.ru/20200805/1575415167.html
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:12
2020-08-05T22:10
северный поток — 2
германия
экономика
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Von Stirliz
ну, эти зеленые известные враги. Они и дизели запрещали и всю эту бучу с выбросами подняли. Коллективная Грета Тунберг. вообще все право- природо- и зоозащитники - марионетки американские.
170
salivina
В принципе, проблем нет. Не нужен газ, можем и прекратить строительство газопровода. Баба с возу, кобыле легче!
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германия
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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северный поток — 2, германия, экономика
БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости.
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2
".
О поданном иске экологи сообщили в пресс-релизе.
"DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа", — пояснили в организации.
Там заявили, что метан как составная часть природного газа в "86 раз вреднее для климата", чем углекислый газ, а по последним данным ученых, при добыче его выделяется гораздо больше, чем считалось ранее.
"Мы уверены, что "Северный поток — 2" с имеющимися сейчас научными данными не должен был получать согласования. Новые методы измерения утечек метана должны быть сейчас непременно учтены, поскольку они приведут к серьезному влиянию газопровода на наш климат", — заявил Константин Цергер, руководитель отдела энергетики и защиты климата DUH.
Кроме того, как указывает юрист организации Корнелия Цим, оценивать воздействие на экологию нужно для всего трубопровода, а не для отдельных его частей, расположенных в разных странах, поскольку готовый объект работает целиком, а не участками.
В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что приняли к сведению иск и оценят его.
Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.
Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии
и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.
Его уже пытались оспаривать экологи из организации NABU, но Высший административный суд Грайфвальда отклонил иск, придя к выводу, что заинтересованность общества в обеспечении безопасности и эффективности поставок имеет приоритет над интересом экологов.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"