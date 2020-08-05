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В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:10
северный поток — 2
германия
экономика
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ну, эти зеленые известные враги. Они и дизели запрещали и всю эту бучу с выбросами подняли. Коллективная Грета Тунберг. вообще все право- природо- и зоозащитники - марионетки американские.
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В принципе, проблем нет. Не нужен газ, можем и прекратить строительство газопровода. Баба с возу, кобыле легче!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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северный поток — 2, германия, экономика

В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"

18:12 05.08.2020 (обновлено: 22:10 05.08.2020)
25939
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".
О поданном иске экологи сообщили в пресс-релизе.
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"DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа", — пояснили в организации.
Там заявили, что метан как составная часть природного газа в "86 раз вреднее для климата", чем углекислый газ, а по последним данным ученых, при добыче его выделяется гораздо больше, чем считалось ранее.

"Мы уверены, что "Северный поток — 2" с имеющимися сейчас научными данными не должен был получать согласования. Новые методы измерения утечек метана должны быть сейчас непременно учтены, поскольку они приведут к серьезному влиянию газопровода на наш климат", — заявил Константин Цергер, руководитель отдела энергетики и защиты климата DUH.

Кроме того, как указывает юрист организации Корнелия Цим, оценивать воздействие на экологию нужно для всего трубопровода, а не для отдельных его частей, расположенных в разных странах, поскольку готовый объект работает целиком, а не участками.
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В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что приняли к сведению иск и оценят его.
Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.
Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.
Его уже пытались оспаривать экологи из организации NABU, но Высший административный суд Грайфвальда отклонил иск, придя к выводу, что заинтересованность общества в обеспечении безопасности и эффективности поставок имеет приоритет над интересом экологов.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
225204934265
Обсудить 29
Северный поток — 2ГерманияЭкономика
Популярные комментарии
ну, эти зеленые известные враги. Они и дизели запрещали и всю эту бучу с выбросами подняли. Коллективная Грета Тунберг. вообще все право- природо- и зоозащитники - марионетки американские.
5 августа, 18:15
Von Stirliz
16800002
В принципе, проблем нет. Не нужен газ, можем и прекратить строительство газопровода. Баба с возу, кобыле легче!
5 августа, 18:53
salivina
10034103
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