В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"

БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода " Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода " Северный поток — 2 ".

О поданном иске экологи сообщили в пресс-релизе.

"DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа", — пояснили в организации.

Там заявили, что метан как составная часть природного газа в "86 раз вреднее для климата", чем углекислый газ, а по последним данным ученых, при добыче его выделяется гораздо больше, чем считалось ранее.

"Мы уверены, что "Северный поток — 2" с имеющимися сейчас научными данными не должен был получать согласования. Новые методы измерения утечек метана должны быть сейчас непременно учтены, поскольку они приведут к серьезному влиянию газопровода на наш климат", — заявил Константин Цергер, руководитель отдела энергетики и защиты климата DUH.

Кроме того, как указывает юрист организации Корнелия Цим, оценивать воздействие на экологию нужно для всего трубопровода, а не для отдельных его частей, расположенных в разных странах, поскольку готовый объект работает целиком, а не участками.

В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что приняли к сведению иск и оценят его.

Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.

Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.