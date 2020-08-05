https://ria.ru/20200805/1575414954.html
Правительство Камчатки пересядет на гостакси с системой ГЛОНАСС
Камчатка первой в стране сократит служебные привилегии госслужащих, пересадив чиновников правительства с персональных автомобилей на гостакси, сообщила... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:08
2020-08-05T18:08
камчатский край
владимир солодов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир солодов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Камчатка первой в стране сократит служебные привилегии госслужащих, пересадив чиновников правительства с персональных автомобилей на гостакси, сообщила пресс-служба правительства края.
В сообщении говорится, что оптимизация правительственного гаража по решению врио губернатора Владимира Солодова
позволит сэкономить почти 21 миллион рублей в год. Персональный транспорт останется только у главы региона и его заместителей. Остальные чиновники будут подавать заявки через мобильное приложение или по телефону, и система направит им ближайший свободный автомобиль.
По информации пресс-службы, автотранспорт уже полностью оборудовали системой ГЛОНАСС, которая через спутники отслеживает все маршруты, и это позволяет контролировать расход топлива. Следующий шаг – переход на работу в режиме гостакси к началу октября.
В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной. Это позволит сократить автопарк на 20 единиц. Переход на новую систему работы завершится к 1 октября.