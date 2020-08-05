Правительство Камчатки пересядет на гостакси с системой ГЛОНАСС

Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Камчатка первой в стране сократит служебные привилегии госслужащих, пересадив чиновников правительства с персональных автомобилей на гостакси, сообщила пресс-служба правительства края.

В сообщении говорится, что оптимизация правительственного гаража по решению врио губернатора Владимира Солодова позволит сэкономить почти 21 миллион рублей в год. Персональный транспорт останется только у главы региона и его заместителей. Остальные чиновники будут подавать заявки через мобильное приложение или по телефону, и система направит им ближайший свободный автомобиль.

По информации пресс-службы, автотранспорт уже полностью оборудовали системой ГЛОНАСС, которая через спутники отслеживает все маршруты, и это позволяет контролировать расход топлива. Следующий шаг – переход на работу в режиме гостакси к началу октября.