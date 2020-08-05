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Камчатский край
Камчатский край
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Правительство Камчатки пересядет на гостакси с системой ГЛОНАСС
Камчатка первой в стране сократит служебные привилегии госслужащих, пересадив чиновников правительства с персональных автомобилей на гостакси, сообщила... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:08
камчатский край
владимир солодов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
владимир солодов

Правительство Камчатки пересядет на гостакси с системой ГЛОНАСС

18:08 05.08.2020
57
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Камчатка первой в стране сократит служебные привилегии госслужащих, пересадив чиновников правительства с персональных автомобилей на гостакси, сообщила пресс-служба правительства края.
В сообщении говорится, что оптимизация правительственного гаража по решению врио губернатора Владимира Солодова позволит сэкономить почти 21 миллион рублей в год. Персональный транспорт останется только у главы региона и его заместителей. Остальные чиновники будут подавать заявки через мобильное приложение или по телефону, и система направит им ближайший свободный автомобиль.
По информации пресс-службы, автотранспорт уже полностью оборудовали системой ГЛОНАСС, которая через спутники отслеживает все маршруты, и это позволяет контролировать расход топлива. Следующий шаг – переход на работу в режиме гостакси к началу октября.
В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной. Это позволит сократить автопарк на 20 единиц. Переход на новую систему работы завершится к 1 октября.
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