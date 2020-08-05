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Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой
Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, уехал из Пресненского суда в Москве на автомобиле... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:33
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin
Адвокат по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin.
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва

Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой

19:33 05.08.2020
6087
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, уехал из Пресненского суда в Москве на автомобиле Aston Martin.
На автомобиле выгравированы инициалы юриста — AAD. На предыдущее заседание Добровинский приехал на автомобиле Rolls-Royce.
Юрист защищает интересы семьи Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова 8 июня в центре Москвы.
В момент аварии артист был пьян, кроме того в его крови нашли следы наркотиков. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из событий того вечера.
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
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Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
291522039
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМосква
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