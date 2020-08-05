Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой

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На автомобиле выгравированы инициалы юриста — AAD. На предыдущее заседание Добровинский приехал на автомобиле Rolls-Royce.

Юрист защищает интересы семьи Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова 8 июня в центре Москвы.

В момент аварии артист был пьян, кроме того в его крови нашли следы наркотиков. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.