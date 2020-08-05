https://ria.ru/20200805/1575414114.html
Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой
Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, уехал из Пресненского суда в Москве на автомобиле... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:33
2020-08-05T19:33
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575419227_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_d1d88b3663a7a6b7dd9509ca8d1164e3.jpg
https://ria.ru/20200805/1575405173.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Адвокат потерпевших по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin
Адвокат по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin.
2020-08-05T19:33
true
PT0M21S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575419227_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_d1d88b3663a7a6b7dd9509ca8d1164e3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575419227_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_aed1d0293ced0cc438d00f750f612ac8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575419227_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_c60f5585fba10d7644a41f25958bfef4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва