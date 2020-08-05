Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575413793.html
В СЖР обеспокоены ограничением вещания российских телеканалов в Армении
Ограничение вещания телеканалов РФ в Армении вызывает обеспокоенность, в Союзе журналистов России будут внимательно следить за ситуацией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:00
россия
армен саркисян
тимур шафир
союз журналистов россии
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:0:2984:1680_1400x0_80_0_0_e7c9e2e21a644b9497ad8c19f824713e.jpg
https://ria.ru/20200722/1574713954.html
https://ria.ru/20200513/1571393108.html
Пашинян - американский ставленник. Это было ясно уже давно.
31
7
россия
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:0:2984:1680_1400x0_80_0_0_e7c9e2e21a644b9497ad8c19f824713e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8c53841358fa3ddb10449d68b9279654.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_37:0:2085:2048_1400x0_80_0_0_db8e27f0841d0d185a001dfc1bd86912.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, армен саркисян, тимур шафир, союз журналистов россии, армения, в мире

В СЖР обеспокоены ограничением вещания российских телеканалов в Армении

17:55 05.08.2020 (обновлено: 18:00 05.08.2020)
6149
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ограничение вещания телеканалов РФ в Армении вызывает обеспокоенность, в Союзе журналистов России будут внимательно следить за ситуацией, заявил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе.
"Любые действия, направленные на любые ограничения в отношении работы и прав наших коллег-журналистов, не могут не вызывать обеспокоенности. И соответственно закон, подписанный президентом Армении, относится к числу подобных событий", - сказал Шафир.
По его словам, вызывает вопрос необходимость введения таких дополнительных мер, как межгосударственные соглашения. Шафир отметил, что их будет достаточно проблематично заключить в оперативном режиме до января 2021 года.
"Также не очень понятно, почему в практическом плане не может продолжать действовать принцип простого дальнейшего лицензирования СМИ. Мы будем внимательно следить за ситуацией", - добавил он.
Беспорядки в Вашингтоне
22 июля, 13:44
В Союзе журналистов России рассказали о нападениях полицейских в США
Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности. Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений. В интервью Sputnik Армения Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу РФ, "и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны".
Ранее посольство РФ в Ереване распространило заявление, в котором отметило, что новый законопроект "Об аудиовизуальном медиа", принятый парламентом Армении в первом чтении, скажется на судьбе российских телеканалов. В диппредставительстве отметили, что принятие законопроекта приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства, в новых условиях иностранные вещатели смогут транслироваться в общественном мультиплексе только на основе межгосударственного договора. Как подчеркнули в посольстве, в первую очередь идет речь о российских телеканалах.
По мнению диппредставительства, из-за нововведения нужно будет договариваться о новых "правилах игры", которые, по его предположению, будет предлагать Ереван. В заявлении отмечалось, что российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу и ждет ответа армянских партнеров.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
13 мая, 17:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Союзы журналистов России и Белоруссии приняли резолюцию против цензуры
302351618
Обсудить 7
РоссияАрмен СаркисянТимур ШафирСоюз журналистов РоссииАрменияВ мире
Популярные комментарии
Пашинян - американский ставленник. Это было ясно уже давно.
5 августа, 18:11
kkraicher
2601103
Рекомендуем
Вид на Ереван
Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, включая российские
Камера
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Собор Святой Софии в Стамбуле
В превращенном в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин
Телевизор
Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ в YouTube
Последствия взрыва в Ливане
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Сотрудник полиции
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния