В Финляндии откроется первая заправка, перерабатывающая газ из навоза

Семья Вуоренмаа владеет 180 фермами по всей Финляндии. Первая установка по производству биогаза из навоза появилась на фермах в 2005 году, обеспечивая потребности предприятия в электричестве и тепле.

"У нас есть собственная биогазовая установка уже 15 лет. В прошлом мы получали тепло и электроэнергию из коровьего навоза для нужд нашей фермы. Когда пришло время нового оборудования, мы подумали, что сразу же можем расширяться и производить газ для транспорта. В этом году молоковозы начнут заправку на ферме. В то же время здесь, на улице Виртала, (в городке Хаапавеси) откроется доступная для всех автозаправочная станция", - рассказал Янне Вуоренмаа.