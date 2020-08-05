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В Финляндии откроется первая заправка, перерабатывающая газ из навоза
Первая станция для заправки автомобилей биогазом, полученным из коровьевого навоза, откроется в Финляндии до конца этого года, рассказали РИА Новости фермеры... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:48
новости - экология
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости - экология, финляндия, в мире

В Финляндии откроется первая заправка, перерабатывающая газ из навоза

17:48 05.08.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг - РИА Новости. Первая станция для заправки автомобилей биогазом, полученным из коровьевого навоза, откроется в Финляндии до конца этого года, рассказали РИА Новости фермеры Янне и Вилле Вуоренмаа, сотрудничающие с компанией Valio.
Семья Вуоренмаа владеет 180 фермами по всей Финляндии. Первая установка по производству биогаза из навоза появилась на фермах в 2005 году, обеспечивая потребности предприятия в электричестве и тепле.
"У нас есть собственная биогазовая установка уже 15 лет. В прошлом мы получали тепло и электроэнергию из коровьего навоза для нужд нашей фермы. Когда пришло время нового оборудования, мы подумали, что сразу же можем расширяться и производить газ для транспорта. В этом году молоковозы начнут заправку на ферме. В то же время здесь, на улице Виртала, (в городке Хаапавеси) откроется доступная для всех автозаправочная станция", - рассказал Янне Вуоренмаа.
Сейчас на всех фермах кооператива Valio работает 20 станций по переработке навоза в биогаз. Цель Valio свести к нулю углеродный след к 2035 году.
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Новости - ЭкологияФинляндияВ мире
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