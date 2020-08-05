МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания Samsung представила новые модели смартфонов. На онлайн-презентации журналистам показали Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+, умные часы Galaxy Watch3.

"Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире", - заявил глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро.

Он подчеркнул, что технологии должны делать жизнь проще.

Смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Покупатели смогут приобрести устройства черного и бронзового цвета.

В смартфонах серии Galaxy Note20 улучшили электронное перо S Pen — в него добавили пять новых жестов, упрощающих навигацию между приложениями. В Notes появились функции автосохранения текста и синхронизации заметок с планшетом или компьютером.

Смартфоны Galaxy Note20 будут синхронизироваться с компьютерами на базе ОС Windows: пользователь сможет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, совершать и принимать звонки с компьютера. До конца года у владельцев устройств появится возможность запускать несколько приложений на экране ПК с Windows 10. Смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут доступны для покупки в новом бронзовом цвете.

© Фото : Samsung Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 © Фото : Samsung Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ получили новый процессор и большой дисплей — 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120Гц. Умные часы Galaxy Watch3 сочетают в себе функции фитнес-трекера и health-трекера: они могут измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и показания электрокардиограммы.

При этом при регистрации возможной травмы устройство предложит пользователю отправить оповещение четырем предварительно указанным контактам. Беспроводные наушники Galaxy Buds Live получили 12-миллиметровый динамик и басовый канал для глубокого и насыщенного звучания. Кроме того, в них появилась адаптивная система из трех микрофонов и встроенный вибрационный датчик, они также имеют функцию шумоподавления.