Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575413493.html
Samsung представила новые модели смартфонов
Компания Samsung представила новые модели смартфонов. На онлайн-презентации журналистам показали Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:23
samsung
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412937_0:33:1180:697_1400x0_80_0_0_c0a2ef482eeb6f750916dafe64d3d0da.jpg
https://ria.ru/20200731/1575196962.html
https://ria.ru/20200730/1575143870.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412937_0:33:1180:697_1400x0_80_0_0_c0a2ef482eeb6f750916dafe64d3d0da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412937_104:0:1077:730_1400x0_80_0_0_dc17dc7782ea979db44b6e96aa932dc4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412937_285:0:1015:730_1400x0_80_0_0_dae484454d8e0d895806eb6545dc9019.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, технологии

Samsung представила новые модели смартфонов

17:52 05.08.2020 (обновлено: 19:23 05.08.2020)
2882
© Фото : Samsung Смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra
Смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra
© Фото : Samsung
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания Samsung представила новые модели смартфонов. На онлайн-презентации журналистам показали Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+, умные часы Galaxy Watch3.
"Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире", - заявил глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро.
Логотип компании Apple
31 июля, 08:27
Apple отложила выпуск новых iPhone
Он подчеркнул, что технологии должны делать жизнь проще.
Смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Покупатели смогут приобрести устройства черного и бронзового цвета.
В смартфонах серии Galaxy Note20 улучшили электронное перо S Pen — в него добавили пять новых жестов, упрощающих навигацию между приложениями. В Notes появились функции автосохранения текста и синхронизации заметок с планшетом или компьютером.
Смартфоны Galaxy Note20 будут синхронизироваться с компьютерами на базе ОС Windows: пользователь сможет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, совершать и принимать звонки с компьютера. До конца года у владельцев устройств появится возможность запускать несколько приложений на экране ПК с Windows 10. Смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут доступны для покупки в новом бронзовом цвете.
© Фото : Samsung Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2
 Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2
© Фото : Samsung
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2
Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ получили новый процессор и большой дисплей — 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120Гц. Умные часы Galaxy Watch3 сочетают в себе функции фитнес-трекера и health-трекера: они могут измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и показания электрокардиограммы.
При этом при регистрации возможной травмы устройство предложит пользователю отправить оповещение четырем предварительно указанным контактам. Беспроводные наушники Galaxy Buds Live получили 12-миллиметровый динамик и басовый канал для глубокого и насыщенного звучания. Кроме того, в них появилась адаптивная система из трех микрофонов и встроенный вибрационный датчик, они также имеют функцию шумоподавления.
В России новинки поступят в продажу 21 августа.
Продажа смартфонов
30 июля, 09:30
Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
22310011
Обсудить 0
SamsungТехнологии
Рекомендуем
Адвокат потерпевших по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin
Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров заявил, что Telegram не продается
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Новые флагманские смартфоны Samsung
Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
Василий Уткин
Уткин раскрыл подробности жизни на яхте Абрамовича
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Последствия взрыва в порту Бейрута, сделанные с российского спутника дистанционного зондирования Земли Канопус-В
"Роскосмос" показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Участник "Уральских пельменей" раскрыл причину ухода Михалковой
Телевизор
Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма
Последствия взрыва в Ливане
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния