В превращенном в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин

"Мы выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина мечети Ухуд района Кягытхане (Стамбул) Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, который он перенес во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети Айя-София", - говорится в сообщении.