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Религия и мировоззрение
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В превращенном в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин
Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в превращенном в мечеть соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, сообщила администрация губернатора... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:55
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В превращенном в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин

17:46 05.08.2020 (обновлено: 20:55 05.08.2020)
16008
© AP Photo / STRСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / STR
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в превращенном в мечеть соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, сообщила администрация губернатора города.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
"Мы выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина мечети Ухуд района Кягытхане (Стамбул) Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, который он перенес во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети Айя-София", - говорится в сообщении.
Храм Святой Софии был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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9513332125
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Не удивительно. Мусульмане насильно вторглись в сильнейший христианский эгрегор, формировавшийся в храме столетиями. И никакой мистики,просто - квантовая физика.
5 августа, 18:28
nnop300
2003001
Бог Шельму метит!
5 августа, 18:15
Дмитрий Осипов
1820010
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