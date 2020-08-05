В превращенном в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин

АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в превращенном в мечеть соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, сообщила администрация губернатора города.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
"Мы выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина мечети Ухуд района Кягытхане (Стамбул) Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, который он перенес во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети Айя-София", - говорится в сообщении.
Храм Святой Софии был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.