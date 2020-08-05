Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"

Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске. Архивное фото

Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

Ранее президент Белоруссии назвал свою конкурентку на выборах и ее соратниц "тремя несчастными девчонками".

Тихановская призналась, что не смотрела полностью выступление действующего главы государства, но слышала это высказывание.

"О том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин", — прокомментировала политик слова своего оппонента в интервью РБК

Выборы президента Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне стартовало досрочное голосование.

Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев , глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.