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Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала слова Александра Лукашенко о ней и ее соратницах. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:39
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"

17:39 05.08.2020
3421
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала слова Александра Лукашенко о ней и ее соратницах.
Ранее президент Белоруссии назвал свою конкурентку на выборах и ее соратниц "тремя несчастными девчонками".
Тихановская призналась, что не смотрела полностью выступление действующего главы государства, но слышала это высказывание.
"О том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин", — прокомментировала политик слова своего оппонента в интервью РБК.
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Выборы президента Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне стартовало досрочное голосование.
Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителями оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
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Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
ну они страшные!
5 августа, 18:12
dayzzgone 1
150006
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