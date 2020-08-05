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Мать брошенного в коляске в Москве ребенка назвала произошедшее ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:21
москва
происшествия
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"Обожаю очень" - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой". По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком.
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60
москва, происшествия

Мать брошенного в коляске в Москве ребенка назвала произошедшее ошибкой

17:39 05.08.2020 (обновлено: 18:21 05.08.2020)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла", - сказала женщина журналистам.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы.
Позднее в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Затем появилась информация, что полиция установила предполагаемых родителей ребенка.
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