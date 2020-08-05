Мать брошенного в коляске в Москве ребенка назвала произошедшее ошибкой

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы , назвала произошедшее "ошибкой", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла", - сказала женщина журналистам.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы.