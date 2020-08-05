https://ria.ru/20200805/1575413036.html
Мать брошенного в коляске в Москве ребенка назвала произошедшее ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:39
2020-08-05T18:21
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Обожаю очень" - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой". По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком.
2020-08-05T17:39
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы
, назвала произошедшее "ошибкой", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла", - сказала женщина журналистам.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы.
Позднее в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Затем появилась информация, что полиция установила предполагаемых родителей ребенка.