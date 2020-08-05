Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200805/1575412437.html
Эксперт оценил технологию создания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи
Вакцина от коронавируса, созданная центром Гамалеи, не абсолютно новая, она сделана на основе хорошо изученной технологической платформы, которая создавалась на РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кристиан линдмайер
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кристиан линдмайер, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Эксперт оценил технологию создания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи

17:29 05.08.2020
737
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса, созданная центром Гамалеи, не абсолютно новая, она сделана на основе хорошо изученной технологической платформы, которая создавалась на протяжении 20 лет, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, которого цитирует газета Telegraph, заявил, что российские ученые должны провести все необходимые испытания вакцины перед получением лицензии.
"Сама по себе вакцина разработана на давно и хорошо изученной платформе, которая на протяжении 20 лет создавалась, это аденовирусный вектор… Она не абсолютно новая, она построена на изученной платформе", - сказал Тарасов в эфире Первого канала.
Он отметил, что на основе данной платформы также были созданы вакцина от вируса Эболы и от ближневосточного респираторного синдрома.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
3001002
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кристиан ЛиндмайерКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Тарелка с фруктами
Назван продукт, улучшающий настроение
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"
Телевизор
Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
В СПЧ оценили разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных россиянах
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
В Минкурортов Крыма рассказали о скидках для туристов на август
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны
Смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra
Samsung представила новые модели смартфонов
Логотип компании Johnson & Johnson
Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19
Последствия взрыва в Ливане
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Автомобиль скорой помощи в Москве
В Москве девочка пыталась покончить с собой из-за "лишнего веса"
Василий Уткин
Уткин раскрыл подробности жизни на яхте Абрамовича
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров заявил, что Telegram не продается
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния