Эксперт оценил технологию создания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи

Он отметил, что на основе данной платформы также были созданы вакцина от вируса Эболы и от ближневосточного респираторного синдрома.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.