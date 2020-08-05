Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма

Чудесное спасение: оленевод выжил, проведя 16 дней без еды На Чукотке начальник оленеводческой бригады в конце декабря заблудился в тундре и остался без еды. Его нашли живым 9 января. Все эти дни он провел в рыбацкой избушке, а на дворе стояли 30-градусные морозы. Удивительная история со счастливым финалом , но не единичная.