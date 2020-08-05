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Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма
В Великобритании десятилетний мальчик выжил в открытом море и дождался спасателей благодаря совету из документального фильма, пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:44
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, великобритания, в мире

Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма

17:28 05.08.2020 (обновлено: 17:44 05.08.2020)
23924
© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор
© Fotolia / Degimages
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Великобритании десятилетний мальчик выжил в открытом море и дождался спасателей благодаря совету из документального фильма, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в английском графстве Норт-Йоркшир. Равираджа Саини унесло в море, после чего его семья позвала спасателей. Они целый час проверяли береговую линию, за это время ребенка волнами отнесло к противоположной оконечности бухты.
Как впоследствии рассказал Саини, чтобы выжить, он следовал инструкциям из документального фильма "Спасая жизни на море": перевернулся на спину, широко раскинул ноги и руки и звал на помощь.
По словам спасателей, они были восхищены спокойствием ребенка в такой стрессовой ситуации. Они отметили, что если бы не его умение собраться и применить советы по выживанию, исход этой истории бы "совсем иным".
Спасательная бригада доставила Саини на берег к семье. Затем его осмотрели врачи, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.
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