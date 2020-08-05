https://ria.ru/20200805/1575411967.html
В Бейрут вылетел второй самолет МЧС со спасателями и психологами
Второй самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:19
2020-08-05T17:43
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
в мире
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бейрут
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, в мире