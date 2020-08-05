В Бейрут вылетел второй самолет МЧС со спасателями и психологами

Ливан ввергнут в жесточайший кризис после взрыва в порту Бейрута Ливанская экономика понесет колоссальные потери, сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Он также сообщил, что погибли не менее 100 человек, ранено свыше 4 тысяч человек. Это новый удар по Ливану, который столкнулся с тяжелым экономическим кризисом.