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В Бейрут вылетел второй самолет МЧС со спасателями и психологами
Второй самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:43
взрыв в бейруте
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взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, в мире

В Бейрут вылетел второй самолет МЧС со спасателями и психологами

17:19 05.08.2020 (обновлено: 17:43 05.08.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут в среду.
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Ливан ввергнут в жесточайший кризис после взрыва в порту Бейрута Ливанская экономика понесет колоссальные потери, сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Он также сообщил, что погибли не менее 100 человек, ранено свыше 4 тысяч человек. Это новый удар по Ливану, который столкнулся с тяжелым экономическим кризисом.
"В 17.10 вылетел Superjet 100. На борту - 10 человек личного состава, 19 специалистов "Центроспаса", два ведомственных психолога. Всего 31 человек", - говорится в сообщении.
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Взрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутВ мире
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