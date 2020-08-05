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В Москве девочка пыталась покончить с собой из-за "лишнего веса"
Несовершеннолетняя девочка в Москве, заработавшая анорексию из-за комплексов, связанных с лишним весом, пыталась покончить с собой, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:18
здоровье - общество
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, москва, происшествия

В Москве девочка пыталась покончить с собой из-за "лишнего веса"

17:18 05.08.2020
4879
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка в Москве, заработавшая анорексию из-за комплексов, связанных с лишним весом, пыталась покончить с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Девочка с диагнозом "нервная анорексия" комплексовала из-за якобы лишнего веса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предположительно, из-за этого она пыталась покончить с собой. Он добавил, что сейчас девочка в больнице, правоохранительные органы по данному факту начали проверку.
Анорексия
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Росстат рассказал об уровне подростковой анорексии
33651718
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