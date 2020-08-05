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Назван продукт, улучшающий настроение
Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения, рассказала АГН "Москва" главный... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:17
антонина стародубова
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
антонина стародубова, общество

Назван продукт, улучшающий настроение

17:17 05.08.2020
3154
© Flickr / Matthew Kenwrick Тарелка с фруктами
Тарелка с фруктами
© Flickr / Matthew Kenwrick
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения, рассказала АГН "Москва" главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Специалист объяснила, что в состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов. Благодаря этому набору, продукт также оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний, добавила она.
Тем не менее, Стародубова напомнила, что употреблять дыню стоит умеренно и только при отсутствии противопоказаний.
"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению", - заключила врач.
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2243112
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Антонина СтародубоваОбщество
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