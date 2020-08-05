Назван продукт, улучшающий настроение

"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению", - заключила врач.