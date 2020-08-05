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Нижегородская область
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В Нижегородской области досрочно построят дорогу Неклюдово – Золотово
Движение по дороге Неклюдово-Золотово в Нижегородской области будет открыто раньше, чем планировалось, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:08
нижегородская область
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глеб никитин, михаил мишустин, нижний новгород, ольгин (город), шахунья, общество

В Нижегородской области досрочно построят дорогу Неклюдово – Золотово

17:08 05.08.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Движение по дороге Неклюдово-Золотово в Нижегородской области будет открыто раньше, чем планировалось, заявил глава региона Глеб Никитин.
Строительство дороги Нижний НовгородШахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово – один из важнейших проектов для региона, реализация которого поможет снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, повысит транспортную доступность северных районов области, улучшит связь региона с Кировской, Костромской областями и республикой Марий-Эл.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"По контракту срок завершения строительства - август 2021 года. Но понимая значимость объекта, мы обратились в правительство России, чтобы в этом году на строительство были выделены дополнительные средства в размере миллиарда рублей. Соответствующее решение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Благодаря этому стройку удастся завершить досрочно. Открыть автомобильное движение рассчитываем в октябре-ноябре этого года", – заявил Никитин в среду по итогам выездного совещания на месте строительства дороги Неклюдово - Золотово.
Как подчеркнул губернатор, удалось решить все необходимые вопросы, связанные с переустройством коммуникаций, завершены основные строительные работы.
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"Сегодня лично убедился в том, что пробки здесь бывают практически постоянно. Объект очень нужный. Конечно, нам не удалось бы реализовать его без федеральной поддержки. Дорога Неклюдово - Золотово была включена в комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры", - сказал Никитин.
Он отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе реализуется еще один крупный проект - дорожная развязка в Ольгине. "В Сормовском районе Нижнего Новгорода начинается строительство развязки на улице Циолковского. Будем продолжать работу и над новыми проектами", - добавил Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМихаил МишустинНижний НовгородОльгин (город)ШахуньяОбщество
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