В Нижегородской области досрочно построят дорогу Неклюдово – Золотово

"Сегодня лично убедился в том, что пробки здесь бывают практически постоянно. Объект очень нужный. Конечно, нам не удалось бы реализовать его без федеральной поддержки. Дорога Неклюдово - Золотово была включена в комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры", - сказал Никитин.