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Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Внешность актрисы Анастасии Заворотнюк существенно изменилась на фоне болезни, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:08
анастасия заворотнюк
москва
общество
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Очень жаль
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Бедная женщина! Как это ужасно.
22
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/11/1558671113_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_902e7f4c8b46baf6ece3aeb412333bad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия заворотнюк, москва, общество

Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк

17:08 05.08.2020
206252
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Внешность актрисы Анастасии Заворотнюк существенно изменилась на фоне болезни, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки.
По мнению собеседников газеты, артистка понимает, что с ней произошло, и не хочет показываться на публике.
"К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", - рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.
По словам знакомых актрисы, большую роль сыграла перенесенная ею химиотерапия.
"Меняется все – взгляд, состояние и цвет кожи", - отметил театральный продюсер Валерий Сергеев.
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
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1010174042356
Обсудить 10
Анастасия ЗаворотнюкМоскваОбщество
Популярные комментарии
Очень жаль
5 августа, 18:21
НСНаблюдатель Сторонний
27011201
Бедная женщина! Как это ужасно.
5 августа, 20:09
Ivana Ivanova
10011001
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