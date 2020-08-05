https://ria.ru/20200805/1575411341.html
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Внешность актрисы Анастасии Заворотнюк существенно изменилась на фоне болезни, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:08
2020-08-05T17:08
анастасия заворотнюк
москва
общество
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https://ria.ru/20200805/1575397675.html
Наблюдатель Сторонний
Очень жаль
41
Ivana Ivanova
Бедная женщина! Как это ужасно.
22
10
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/11/1558671113_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_902e7f4c8b46baf6ece3aeb412333bad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия заворотнюк, москва, общество
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Внешность актрисы Анастасии Заворотнюк
существенно изменилась на фоне болезни, сообщает "Комсомольская правда
" со ссылкой на знакомых семьи артистки.
По мнению собеседников газеты, артистка понимает, что с ней произошло, и не хочет показываться на публике.
"К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", - рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.
По словам знакомых актрисы, большую роль сыграла перенесенная ею химиотерапия.
"Меняется все – взгляд, состояние и цвет кожи", - отметил театральный продюсер Валерий Сергеев.
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.