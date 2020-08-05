Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк

По мнению собеседников газеты, артистка понимает, что с ней произошло, и не хочет показываться на публике.

"К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", - рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.