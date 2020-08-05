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Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны
Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, США не просят ее выбирать между Востоком и Западом, заявила в среду кандидат на пост посла... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:07
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575410085.html
Мягко стелит, жёстко спать. Пусть белорусы испытают на себе всю прелесть американской демократии......
17
Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, но если она не будет ориентироваться на Запад, то получит хорошую порцию санкций...
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минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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минск, белоруссия, сша, в мире

Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны

17:07 05.08.2020
748
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, США не просят ее выбирать между Востоком и Западом, заявила в среду кандидат на пост посла США в Минске Джули Фишер.
"Мы уважаем ее суверенитет и самоопределение. Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради ее процветания и безопасности, и мы не просим Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей", - сказала она в комитете сената по международным вопросам во время рассмотрения ее кандидатуры на должность главы дипмиссии.
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МинскБелоруссияСШАВ мире
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Мягко стелит, жёстко спать. Пусть белорусы испытают на себе всю прелесть американской демократии......
5 августа, 17:11
Арсений Новиков
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Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, но если она не будет ориентироваться на Запад, то получит хорошую порцию санкций...
5 августа, 17:17
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