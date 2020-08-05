https://ria.ru/20200805/1575411274.html
Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны
Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, США не просят ее выбирать между Востоком и Западом, заявила в среду кандидат на пост посла... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:07
2020-08-05T17:07
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575410085.html
Арсений Новиков
Мягко стелит, жёстко спать. Пусть белорусы испытают на себе всю прелесть американской демократии......
17
Нефертити Васильевна Фишман
Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, но если она не будет ориентироваться на Запад, то получит хорошую порцию санкций...
17
13
минск
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74d98606e8765482338dbc8c851abaa9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, сша, в мире