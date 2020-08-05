В Минкурортов Крыма рассказали о скидках для туристов на август

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август, теперь на пике сезоне можно заплатить за номер от 300 рублей, а приобрести туры — со скидкой до 90 процентов, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.

По данным ведомства, в августе на полуострове стартует электронная система приобретения турпутевок "Фортуна". Она объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели, их похожие предложения.

Согласно условиям программы, турист при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность путевки и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки. При этом, существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран вариант как с проживанием в одном отеле, так и в нескольких.

В министерстве подчеркнули, что мини–отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 единиц система позволит увеличить заполняемость до 100 процентов на протяжении семи и более месяцев.