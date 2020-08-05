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https://ria.ru/20200805/1575411239.html
В Минкурортов Крыма рассказали о скидках для туристов на август
Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август, теперь на пике сезоне можно заплатить за номер от 300 рублей, а приобрести туры — со скидкой до 90... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:01
отели
туры
республика крым
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573943948_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_8bb8289f604f7091a06102cdd1705ac8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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отели, туры, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм

В Минкурортов Крыма рассказали о скидках для туристов на август

17:26 05.08.2020 (обновлено: 18:01 05.08.2020)
1879
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август, теперь на пике сезоне можно заплатить за номер от 300 рублей, а приобрести туры — со скидкой до 90 процентов, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
По данным ведомства, в августе на полуострове стартует электронная система приобретения турпутевок "Фортуна". Она объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели, их похожие предложения.
Согласно условиям программы, турист при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность путевки и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки. При этом, существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран вариант как с проживанием в одном отеле, так и в нескольких.
В министерстве подчеркнули, что мини–отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 единиц система позволит увеличить заполняемость до 100 процентов на протяжении семи и более месяцев.
"Круглогодичная загрузка малых отелей — это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма – особенно", — подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
21 июля, 08:00Туризм
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ТуризмОтелиТурыРеспублика КрымВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмНовости - Туризм
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