https://ria.ru/20200805/1575411239.html
В Минкурортов Крыма рассказали о скидках для туристов на август
Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август, теперь на пике сезоне можно заплатить за номер от 300 рублей, а приобрести туры — со скидкой до 90... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:26
2020-08-05T18:01
отели
туры
республика крым
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отели, туры, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август, теперь на пике сезоне можно заплатить за номер от 300 рублей, а приобрести туры — со скидкой до 90 процентов, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
По данным ведомства, в августе на полуострове стартует электронная система приобретения турпутевок "Фортуна". Она объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели, их похожие предложения.
Согласно условиям программы, турист при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность путевки и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки. При этом, существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран вариант как с проживанием в одном отеле, так и в нескольких.
В министерстве подчеркнули, что мини–отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 единиц система позволит увеличить заполняемость до 100 процентов на протяжении семи и более месяцев.
"Круглогодичная загрузка малых отелей — это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма – особенно", — подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.