Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575410970.html
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом и не разрешил ему гулять
Мосгорсуд оставил как минимум до ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, гулять ему запрещено,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:21
максим владимиров (baring vostok)
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/62/1552626237_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_356ed57369464ba5c9f7a2edf4216402.jpg
https://ria.ru/20200623/1573372687.html
https://ria.ru/20200804/1575346682.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/62/1552626237_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_356ed57369464ba5c9f7a2edf4216402.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155262/62/1552626237_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f0d4c4224c2203822407db468a19116b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155262/62/1552626237_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_14d777dd87637b1bde5d4a41f7210d06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим владимиров (baring vostok), майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом и не разрешил ему гулять

17:01 05.08.2020 (обновлено: 18:21 05.08.2020)
222
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил как минимум до ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, гулять ему запрещено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Калви меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 ноября, сохранить ранее наложенные ограничения", - решил судья.
На продлении домашнего ареста настаивал следователь, который опасается, что в случае смягчения Калви и другие фигуранты смогут надавить на свидетелей.
Отклонил Мосгорсуд и ходатайство защиты разрешить Калви ежедневные прогулки. Адвокаты отмечали, что бизнесмен страдает от онкологического заболевания и это будет полезно для его здоровья.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
23 июня, 16:31
В Baring Vostok назвали отказ смягчить домашний арест Калви нелогичным
В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела (согласно озвученной в суде информации, почти все участники прочитали 80 томов из 87). Когда они дочитают материалы, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Такое же решение – о продлении домашнего ареста – принято в отношении других фигурантов: Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Baring Vostok заявил, что считает решение суда о продлении меры "безосновательным и чрезмерно суровым", и будет добиваться его отмены.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
4 августа, 12:45
Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви
1303104
Обсудить 1
Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской суд
Рекомендуем
Протесты в Портленде
Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны
Последствия взрыва в Ливане
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 113
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
В СПЧ оценили разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных россиянах
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Тарелка с фруктами
Назван продукт, улучшающий настроение
Российский предприниматель Виктор Бут
Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева матом ответила хейтерам
Здание Капитолия США
В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии
Посол России в Ливане Александр Засыпкин
Посол заявил, что данных о погибших россиянах при взрыве в Бейруте нет
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"
Обожаю очень - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать брошенного в коляске в Москве ребенка назвала произошедшее ошибкой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как пандемия повлияла на вооруженные силы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния