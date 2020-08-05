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Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции
Участники акции протестов в американском Портленде проникли внутрь здания офиса Ассоциации полиции города и подожгли его, несколько человек задержаны, сообщает... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, сша, в мире

Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции

17:00 05.08.2020
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© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
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Протесты в Портленде
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники акции протестов в американском Портленде проникли внутрь здания офиса Ассоциации полиции города и подожгли его, несколько человек задержаны, сообщает городская полиция.
"К 1.18 (11.18 мск) группа (людей – ред.) проделала проход в дверях офиса Ассоциации полиции Портленда и проникла в здание. Группа людей нанесла ущерб внутренней части офиса и подожгла здание", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее официальном сайте.
Полиция уточняет, что "во время событий около офиса Ассоциации полиции Портленда несколько человек были задержаны". Информация о точном количестве задержанных будет опубликована позднее. Полиция уточнила, что разогнала демонстрантов.
Ранее сообщалось, что протестующие пытаются прорваться в здание офиса Ассоциации полиции города. Полиция призывала демонстрантов прекратить попытки проникнуть в здание или повредить его и пригрозила задержанием или применением силы.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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Федеральные силовые ведомства на протяжении недель обороняли от толпы здание суда в Портленде, которое протестующие были намерены сжечь. При этом местные власти из числа демократов, оппозиционных президенту Дональду Трампу, резко критиковали федеральные силы и заявляли, что они усугубляют ситуацию своим присутствием. На прошлой неделе власти штата Орегон и города Портленда достигли соглашения с федеральными властями, по которому обеспечение безопасности в центре города взяла на себя местная полиция, а федеральные силы начали покидать город.
83792050
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендОрегонСШАВ мире
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