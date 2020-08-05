Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники акции протестов в американском Портленде проникли внутрь здания офиса Ассоциации полиции города и подожгли его, несколько человек задержаны, сообщает городская полиция.

"К 1.18 (11.18 мск) группа (людей – ред.) проделала проход в дверях офиса Ассоциации полиции Портленда и проникла в здание. Группа людей нанесла ущерб внутренней части офиса и подожгла здание", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее официальном сайте.

Полиция уточняет, что "во время событий около офиса Ассоциации полиции Портленда несколько человек были задержаны". Информация о точном количестве задержанных будет опубликована позднее. Полиция уточнила, что разогнала демонстрантов.

Ранее сообщалось, что протестующие пытаются прорваться в здание офиса Ассоциации полиции города. Полиция призывала демонстрантов прекратить попытки проникнуть в здание или повредить его и пригрозила задержанием или применением силы.

В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.